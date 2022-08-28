https://ukraina.ru/20220828/1038172528.html

"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины

"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины - 28.08.2022 Украина.ру

"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины

Противник несет потери от российского высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-28T04:45

2022-08-28T04:45

2022-08-28T04:45

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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его словам, много гибели украинских офицеров происходит на уровне бригадного звена.Уничтожение офицеров приведет к гибели личного состава и неумению управлять боем, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038117548.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

потери всу, украина, новости, сво