"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины - 28.08.2022 Украина.ру
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"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины
"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины - 28.08.2022 Украина.ру
"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины
Противник несет потери от российского высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-28T04:45
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потери всу
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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его словам, много гибели украинских офицеров происходит на уровне бригадного звена.Уничтожение офицеров приведет к гибели личного состава и неумению управлять боем, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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потери всу, украина, новости, сво
потери ВСУ, Украина, Новости, СВО

"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины

04:45 28.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Противник несет потери от российского высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.
Понятно, что потери несем и мы. Но противник несет потери от нашего высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Мы не ведем боевых действий в Одессе кроме высокоточных ударов, но они там гибнут.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, много гибели украинских офицеров происходит на уровне бригадного звена.
Уничтожение офицеров приведет к гибели личного состава и неумению управлять боем, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:15
Потери ВСУ, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности военного переворота на Украине. В Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электричества
 
потери ВСУУкраинаНовостиСВО
 
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