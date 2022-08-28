"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины
Противник несет потери от российского высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.
Понятно, что потери несем и мы. Но противник несет потери от нашего высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Мы не ведем боевых действий в Одессе кроме высокоточных ударов, но они там гибнут.
По его словам, много гибели украинских офицеров происходит на уровне бригадного звена.
Уничтожение офицеров приведет к гибели личного состава и неумению управлять боем, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
25 августа, 16:15Потери ВСУ, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности военного переворота на Украине. В Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электричества