https://ukraina.ru/20220827/1038156372.html

Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине

Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине - 27.08.2022 Украина.ру

Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине

Россия сейчас воюет против НАТО в облеченной версии в зоне СВО, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру

2022-08-27T07:15

2022-08-27T07:15

2022-08-27T07:15

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По его словам, благодаря спецоперации на Украине, российская армия приобретает полезный навык противодействия современным натовским системам и технологиям.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, нато, россия