Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине - 27.08.2022 Украина.ру
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Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине
Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине - 27.08.2022 Украина.ру
Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине
Россия сейчас воюет против НАТО в облеченной версии в зоне СВО, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
2022-08-27T07:15
2022-08-27T07:15
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По его словам, благодаря спецоперации на Украине, российская армия приобретает полезный навык противодействия современным натовским системам и технологиям.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html
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новости, сбу, нато, россия
Новости, СБУ, НАТО, Россия

Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине

07:15 27.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Россия сейчас воюет против НАТО в облеченной версии в зоне СВО, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Как мне сказал один высокопоставленный офицер в зоне СВО, у нас получается сейчас, что мы воюем против НАТО в такой облегченной версии. То есть, наши солдаты и офицеры, наша промышленность военная - столкнулись реально с технологическим уровнем возможного противодействия стран Запада.
Василий Прозоров интервью
Василий Прозоров
экс-сотрудник Службы безопасности Украины
По его словам, благодаря спецоперации на Украине, российская армия приобретает полезный навык противодействия современным натовским системам и технологиям.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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