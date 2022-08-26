https://ukraina.ru/20220826/1038147406.html

"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании

"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании - 26.08.2022 Украина.ру

"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании

Польская православная церковь (ППЦ) вновь отказалась признавать церковью религиозную организацию "Православную церковь Украины", созданную при участии экс-президента Украины Петра Порошенко. Глава "ПЦУ" Епифаний не рукоположен, а посетители – миряне, которые совершают недействительные таинства. Так в ППЦ ответили на письмо Епифания (Сергея Думенко)

2022-08-26T12:48

2022-08-26T12:48

2022-08-26T12:48

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церковь

пцу

польша

митрополит

константинопольский патриархат

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Польская церковь выступила за автокефалию для украинской православной церкви, но отказывается признавать "ПЦУ" церковью, так как ее руководитель рукоположен Филаретом – отлученным от церкви в 1997 году бывшим митрополитом Киевским и всея Украины. Отступления нарушают евхаристическое единство всего православия, подчеркнули в ППЦ.Таинства, совершаемые мирянами в "ПЦУ", не могут считаться действительными, заявили в ППЦ. Затянувшийся и ненормированный статус этой религиозной организации вызывает у православных верующих тревогу и непонимание. В ППЦ призвали провести собор глав Поместных церквей, чтобы "попытаться решить вопрос "ПЦУ".19 августа Епифаний (Думенко) написал письмо митрополиту Варшавскому Савве из-за жалоб, которые польское духовенство направляет во Вселенский патриархат. Епифаний пожаловался на то, что Польская православная церковь отказывается устанавливать контакты с его "ПЦУ". По его словам, в Польше священники относятся к членам "ПЦУ", как к нехристианам.Ранее митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко).

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новости, церковь, пцу, польша, митрополит, константинопольский патриархат