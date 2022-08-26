"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании - 26.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220826/1038147406.html
"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании
"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании - 26.08.2022 Украина.ру
"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании
Польская православная церковь (ППЦ) вновь отказалась признавать церковью религиозную организацию "Православную церковь Украины", созданную при участии экс-президента Украины Петра Порошенко. Глава "ПЦУ" Епифаний не рукоположен, а посетители – миряне, которые совершают недействительные таинства. Так в ППЦ ответили на письмо Епифания (Сергея Думенко)
2022-08-26T12:48
2022-08-26T12:48
новости
церковь
пцу
польша
митрополит
константинопольский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/60/1031786028_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_045921b0e792fbbc52b7894255024611.jpg.webp
Польская церковь выступила за автокефалию для украинской православной церкви, но отказывается признавать "ПЦУ" церковью, так как ее руководитель рукоположен Филаретом – отлученным от церкви в 1997 году бывшим митрополитом Киевским и всея Украины. Отступления нарушают евхаристическое единство всего православия, подчеркнули в ППЦ.Таинства, совершаемые мирянами в "ПЦУ", не могут считаться действительными, заявили в ППЦ. Затянувшийся и ненормированный статус этой религиозной организации вызывает у православных верующих тревогу и непонимание. В ППЦ призвали провести собор глав Поместных церквей, чтобы "попытаться решить вопрос "ПЦУ".19 августа Епифаний (Думенко) написал письмо митрополиту Варшавскому Савве из-за жалоб, которые польское духовенство направляет во Вселенский патриархат. Епифаний пожаловался на то, что Польская православная церковь отказывается устанавливать контакты с его "ПЦУ". По его словам, в Польше священники относятся к членам "ПЦУ", как к нехристианам.Ранее митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко).
https://ukraina.ru/20220812/1037620420.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/60/1031786028_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_04dd31d5ad679e04bf6823d6ee807544.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, церковь, пцу, польша, митрополит, константинопольский патриархат
Новости, Церковь, ПЦУ, Польша, митрополит, Константинопольский патриархат

"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании

12:48 26.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
Читать в
Польская православная церковь (ППЦ) вновь отказалась признавать церковью религиозную организацию "Православную церковь Украины", созданную при участии экс-президента Украины Петра Порошенко. Глава "ПЦУ" Епифаний не рукоположен, а посетители – миряне, которые совершают недействительные таинства. Так в ППЦ ответили на письмо Епифания (Сергея Думенко)
Польская церковь выступила за автокефалию для украинской православной церкви, но отказывается признавать "ПЦУ" церковью, так как ее руководитель рукоположен Филаретом – отлученным от церкви в 1997 году бывшим митрополитом Киевским и всея Украины. Отступления нарушают евхаристическое единство всего православия, подчеркнули в ППЦ.
"Созданная в 2018 году и провозглашенная в 2019 году так называемая "Православная церковь Украины" не соответствует условиям каноничности. Принципиальным сомнением остается законность священнических и епископских хиротоний, в том числе так называемого "главы ПЦУ", совершенных в 1992-2018 годах бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом (Денисенко)", - говорится в сообщении ППЦ.
Таинства, совершаемые мирянами в "ПЦУ", не могут считаться действительными, заявили в ППЦ. Затянувшийся и ненормированный статус этой религиозной организации вызывает у православных верующих тревогу и непонимание. В ППЦ призвали провести собор глав Поместных церквей, чтобы "попытаться решить вопрос "ПЦУ".
19 августа Епифаний (Думенко) написал письмо митрополиту Варшавскому Савве из-за жалоб, которые польское духовенство направляет во Вселенский патриархат. Епифаний пожаловался на то, что Польская православная церковь отказывается устанавливать контакты с его "ПЦУ". По его словам, в Польше священники относятся к членам "ПЦУ", как к нехристианам.
Ранее митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко).
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:25
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на УкраинеМитрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата
 
НовостиЦерковьПЦУПольшамитрополитКонстантинопольский патриархат
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59Спецоперация: правда о войне для Китая
14:42В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе
13:54Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео
13:37"Государство-обрубок без выхода к морю": Зеленскому есть за что благодарить Байдена
13:29ВСУ не смогут воевать, когда останутся без офицеров — военный эксперт
13:15В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу
13:15Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти
13:06В Киеве за детскую порнографию задержана мать двоих детей
12:59Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы
12:58Юрий Кнутов: Россия сорвала крупное наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием
12:48"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании
12:45Во время концерта Галкина в Лондоне раздался нечеловеческий крик
12:43Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт
12:39Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных!
12:24Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа
12:12Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео
12:09Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев
11:44В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем
11:44Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
11:34Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны
Лента новостейМолния