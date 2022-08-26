"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
Польская православная церковь (ППЦ) вновь отказалась признавать церковью религиозную организацию "Православную церковь Украины", созданную при участии экс-президента Украины Петра Порошенко. Глава "ПЦУ" Епифаний не рукоположен, а посетители – миряне, которые совершают недействительные таинства. Так в ППЦ ответили на письмо Епифания (Сергея Думенко)
Польская церковь выступила за автокефалию для украинской православной церкви, но отказывается признавать "ПЦУ" церковью, так как ее руководитель рукоположен Филаретом – отлученным от церкви в 1997 году бывшим митрополитом Киевским и всея Украины. Отступления нарушают евхаристическое единство всего православия, подчеркнули в ППЦ.
"Созданная в 2018 году и провозглашенная в 2019 году так называемая "Православная церковь Украины" не соответствует условиям каноничности. Принципиальным сомнением остается законность священнических и епископских хиротоний, в том числе так называемого "главы ПЦУ", совершенных в 1992-2018 годах бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом (Денисенко)", - говорится в сообщении ППЦ.
Таинства, совершаемые мирянами в "ПЦУ", не могут считаться действительными, заявили в ППЦ. Затянувшийся и ненормированный статус этой религиозной организации вызывает у православных верующих тревогу и непонимание. В ППЦ призвали провести собор глав Поместных церквей, чтобы "попытаться решить вопрос "ПЦУ".
19 августа Епифаний (Думенко) написал письмо митрополиту Варшавскому Савве из-за жалоб, которые польское духовенство направляет во Вселенский патриархат. Епифаний пожаловался на то, что Польская православная церковь отказывается устанавливать контакты с его "ПЦУ". По его словам, в Польше священники относятся к членам "ПЦУ", как к нехристианам.
Ранее митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания (Думенко).
12 августа, 17:25Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на УкраинеМитрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата