Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт

"Я пять лет служил на военном аэродроме. Для подготовки пилота третьего класса нужно не так много времени. Но для подготовки пилота первого класса или снайпера нужно пять-десять лет. И мы выбиваем звено вражеских летчиков второго класса, а потом попадаем на плохо обученных пилотов, которых легко сбивать. Это принципиально", - добавил Евсеев.