Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт - 26.08.2022 Украина.ру
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Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт
Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт - 26.08.2022 Украина.ру
Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о высокоточном оружии России
2022-08-26T12:43
2022-08-26T12:43
оружие
сво
россия
всу
новости
евсеев
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"Противник несет потери от нашего высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Мы не ведем боевых действий в Одессе кроме высокоточных ударов, но они там гибнут", - объяснил он.Эксперт рассказал также, что российские военные уничтожают высококвалифицированных военнослужащих, которые являются "штучным товаром". С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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оружие, сво, россия, всу, новости, евсеев
оружие, СВО, Россия, ВСУ, Новости, Евсеев

Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт

12:43 26.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о высокоточном оружии России
"Противник несет потери от нашего высокоточного оружия, причем не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Мы не ведем боевых действий в Одессе кроме высокоточных ударов, но они там гибнут", - объяснил он.
Эксперт рассказал также, что российские военные уничтожают высококвалифицированных военнослужащих, которые являются "штучным товаром".

"Я пять лет служил на военном аэродроме. Для подготовки пилота третьего класса нужно не так много времени. Но для подготовки пилота первого класса или снайпера нужно пять-десять лет. И мы выбиваем звено вражеских летчиков второго класса, а потом попадаем на плохо обученных пилотов, которых легко сбивать. Это принципиально", - добавил Евсеев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
оружиеСВОРоссияВСУНовостиЕвсеев
 
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