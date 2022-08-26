Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы - 26.08.2022 Украина.ру
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Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы
Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы - 26.08.2022 Украина.ру
Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы
Киевские городские власти переименовали в столице Украины 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
2022-08-26T12:59
2022-08-26T13:59
эксклюзив
киев
дерусификация
сво
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Процесс переименований продолжат, сообщает пресс-служба киевского городского головы Виталия Кличко.Как заявил сам Кличко после заседания горсовета, новые названия «инициированы и поддержаны общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о важных исторических событиях на Украине, а также известных деятелей и героев, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашей державы». Мэр Киева подчеркнул, что речь идет и о тех, кто участвует «в российско-украинской войне».По мнению Кличко, очередной вал переименований — важный шаг к уменьшению влияния «"российского агрессора" на трактовку нашей истории».О направленности переименований каждый может сделать выводы сам. Так, с карты Киева исчезла улица Феодоры Пушиной, военфельдшера Первого Украинского фронта, Героя Советского Союза. Она погибла ноябре 1943 года в Святошино, спасая раненых бойцов — успела вывести из горящего здания более тридцати солдат и офицеров.Теперь улицу Феодоры Пушиной переименовали в улицу Васкула Ореста — это персонаж из подразделения ОУН-УПА*, дивизии «Галичина», боровшийся с советскими партизанами.Улица Маршала Малиновского теперь улица героев полка «Азов»*. Улица Маршала Якубовского теперь будет улицей героев Мариуполя.Улица Карла Маркса стала улицей Гуцульской, улица Питерская переименована в улицу Лондонскую, улица Римского-Корсакова стала просто Римской. Улица Ростовская превратилась в Луцкую, улица Мичурина стала улицей Морских Пехотинцев, Тульская площадь стала площадью Героев УПА* и т. д.Часть улиц и переулков получили имена городов, потерянных нынешними украинскими властями в ходе спецоперации РФ.По информации Киеврады, новые названия для улиц и площадей жители столицы выбирали в ходе электронного рейтингового голосования, на которое вынесли 296 объектов, выбранных некоей экспертной комиссией. Названия, которые получили наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение сессии Киевсовета, говорится в сообщении пресс-службы. Разумеется, те жители столицы Украины, которые являются противниками подобных переименований, в нынешних условиях лишены права на протест и по понятным причинам остерегаются публично высказывать свое мнение.По словам Кличко, процесс переименований в столице еще не завершен: на следующем пленарном заседании Киеврады депутаты продолжат работать над этими вопросами — «чтобы завершить процесс дерусификации». Процесс дерусификации и десоветизации идет не только в Киеве и не ограничивается только сферой топонимики. В частности, осуществляется программа превращения карателей в «героев» с использованием средств монументальной пропаганды. Так, в Ирпене Киевской области установили первый на Украине памятный знак территориальной обороне — об этом информирует в соцсетях Генштаб ВСУ. Сообщается, что знак установлен «в честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень и сделали все, чтобы выгнать врага из севера Киевской области». Стоит отметить, что российские войска оставили север Украины сами, а о «подвигах» теробороны в тот период уместнее было бы писать в сводках криминальных происшествий.Нет сомнений, что активисты переименований и инициаторы увековечивания памяти карателей не успокоятся на достигнутом и продолжат свою бурную деятельность — до тех пор, пока спецоперация России на Украине не будет завершена выполнением поставленных задач: демилитаризации и денацификации. Вполне вероятно, что тогда улицам украинской столицы вернут прежние названия.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20220630/1034271611.html
https://ukraina.ru/20220621/1034197383.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, киев, дерусификация, сво
Эксклюзив, Киев, дерусификация, СВО

Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы

12:59 26.08.2022 (обновлено: 13:59 26.08.2022)
 
© CC0, FreepikКиев
Киев
© CC0, Freepik
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Киевские городские власти переименовали в столице Украины 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Процесс переименований продолжат, сообщает пресс-служба киевского городского головы Виталия Кличко.
Как заявил сам Кличко после заседания горсовета, новые названия «инициированы и поддержаны общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о важных исторических событиях на Украине, а также известных деятелей и героев, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашей державы».
Мэр Киева подчеркнул, что речь идет и о тех, кто участвует «в российско-украинской войне».
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По мнению Кличко, очередной вал переименований — важный шаг к уменьшению влияния «"российского агрессора" на трактовку нашей истории».
О направленности переименований каждый может сделать выводы сам. Так, с карты Киева исчезла улица Феодоры Пушиной, военфельдшера Первого Украинского фронта, Героя Советского Союза. Она погибла ноябре 1943 года в Святошино, спасая раненых бойцов — успела вывести из горящего здания более тридцати солдат и офицеров.
Теперь улицу Феодоры Пушиной переименовали в улицу Васкула Ореста — это персонаж из подразделения ОУН-УПА*, дивизии «Галичина», боровшийся с советскими партизанами.
Улица Маршала Малиновского теперь улица героев полка «Азов»*.
Улица Маршала Якубовского теперь будет улицей героев Мариуполя.
Улица Карла Маркса стала улицей Гуцульской, улица Питерская переименована в улицу Лондонскую, улица Римского-Корсакова стала просто Римской.
Улица Ростовская превратилась в Луцкую, улица Мичурина стала улицей Морских Пехотинцев, Тульская площадь стала площадью Героев УПА* и т. д.
Часть улиц и переулков получили имена городов, потерянных нынешними украинскими властями в ходе спецоперации РФ.
По информации Киеврады, новые названия для улиц и площадей жители столицы выбирали в ходе электронного рейтингового голосования, на которое вынесли 296 объектов, выбранных некоей экспертной комиссией. Названия, которые получили наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение сессии Киевсовета, говорится в сообщении пресс-службы.
Разумеется, те жители столицы Украины, которые являются противниками подобных переименований, в нынешних условиях лишены права на протест и по понятным причинам остерегаются публично высказывать свое мнение.
По словам Кличко, процесс переименований в столице еще не завершен: на следующем пленарном заседании Киеврады депутаты продолжат работать над этими вопросами — «чтобы завершить процесс дерусификации».
- РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 12:07
Киевляне проголосовали за переименование улицы Достоевского в честь Энди УорхолаВ украинской столице завершилось электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с Россией. В опросе участвовали 6,5 миллиона человек. Об этом 21 июня сообщили в Киевской городской государственной администрации
Процесс дерусификации и десоветизации идет не только в Киеве и не ограничивается только сферой топонимики.
В частности, осуществляется программа превращения карателей в «героев» с использованием средств монументальной пропаганды. Так, в Ирпене Киевской области установили первый на Украине памятный знак территориальной обороне — об этом информирует в соцсетях Генштаб ВСУ.
Сообщается, что знак установлен «в честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень и сделали все, чтобы выгнать врага из севера Киевской области». Стоит отметить, что российские войска оставили север Украины сами, а о «подвигах» теробороны в тот период уместнее было бы писать в сводках криминальных происшествий.
Нет сомнений, что активисты переименований и инициаторы увековечивания памяти карателей не успокоятся на достигнутом и продолжат свою бурную деятельность — до тех пор, пока спецоперация России на Украине не будет завершена выполнением поставленных задач: демилитаризации и денацификации.
Вполне вероятно, что тогда улицам украинской столицы вернут прежние названия.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
 
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