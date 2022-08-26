https://ukraina.ru/20220826/1038141948.html

Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии

Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии - 26.08.2022 Украина.ру

Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии

Шесть турбин для газопровода "Северный поток" перевезут из Канады в Германию по договоренности, достигнутой еще в июле. Так в компании Siemens Energy прокомментировали заявление главы МИД Канады Мелани Жоли, сообщают журналисты РИА Новости

2022-08-26T11:04

2022-08-26T11:04

2022-08-26T11:04

новости

газпром

siemens

северный поток

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037072415_0:36:680:419_1920x0_80_0_0_002a1d248cb9ff8cc1c7f98c37ab2cda.jpg.webp

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли пообещала вернуть шесть турбин для российского газопровода в Германию после ремонта. "Газпром" отказался принимать одну турбину без официальных разъяснений властей Евросоюза о том, что транспортировка не попадает под санкции. Без этой турбины прокачка по газопроводу снизилась на 20%. Европейские лидеры говорят о политическом шантаже со стороны России, в России - о том, что если ЕС признает перевозку турбины нарушением санкций, ее не смогут ремонтировать по контракту с британской Industrial Turbine Company Limited.15 июля "Газпром" обратился к компании Siemens Energy с просьбой предоставить документы для вывоза газотурбинного двигателя для компрессорной станции "Портовая" в Выборге, а также выполнить обязательства по ремонту турбин.Ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде, заявили в "Газпроме" 25 августа.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газпром, siemens, северный поток, германия