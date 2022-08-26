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Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии
Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии - 26.08.2022 Украина.ру
Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии
Шесть турбин для газопровода "Северный поток" перевезут из Канады в Германию по договоренности, достигнутой еще в июле. Так в компании Siemens Energy прокомментировали заявление главы МИД Канады Мелани Жоли, сообщают журналисты РИА Новости
2022-08-26T11:04
2022-08-26T11:04
2022-08-26T11:04
новости
газпром
siemens
северный поток
германия
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Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли пообещала вернуть шесть турбин для российского газопровода в Германию после ремонта. "Газпром" отказался принимать одну турбину без официальных разъяснений властей Евросоюза о том, что транспортировка не попадает под санкции. Без этой турбины прокачка по газопроводу снизилась на 20%. Европейские лидеры говорят о политическом шантаже со стороны России, в России - о том, что если ЕС признает перевозку турбины нарушением санкций, ее не смогут ремонтировать по контракту с британской Industrial Turbine Company Limited.15 июля "Газпром" обратился к компании Siemens Energy с просьбой предоставить документы для вывоза газотурбинного двигателя для компрессорной станции "Портовая" в Выборге, а также выполнить обязательства по ремонту турбин.Ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде, заявили в "Газпроме" 25 августа.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, газпром, siemens, северный поток, германия
Новости, Газпром, Siemens, Северный поток, Германия
Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии
Шесть турбин для газопровода "Северный поток" перевезут из Канады в Германию по договоренности, достигнутой еще в июле. Так в компании Siemens Energy прокомментировали заявление главы МИД Канады Мелани Жоли, сообщают журналисты РИА Новости
"Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме (город на Западе Германии - прим. ред.) уже несколько недель", - заявили в компании.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли пообещала вернуть шесть турбин для российского газопровода в Германию после ремонта. "Газпром" отказался принимать одну турбину без официальных разъяснений властей Евросоюза о том, что транспортировка не попадает под санкции. Без этой турбины прокачка по газопроводу снизилась на 20%. Европейские лидеры говорят о политическом шантаже со стороны России, в России - о том, что если ЕС признает перевозку турбины нарушением санкций, ее не смогут ремонтировать по контракту с британской Industrial Turbine Company Limited.
15 июля "Газпром" обратился к компании Siemens Energy с просьбой предоставить документы для вывоза газотурбинного двигателя для компрессорной станции "Портовая" в Выборге, а также выполнить обязательства по ремонту турбин.
Ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде, заявили в "Газпроме" 25 августа.