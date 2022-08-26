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"Никогда не курил": канцлер Германии рассказал о "непростом решении" по марихуане

"Никогда не курил": канцлер Германии рассказал о "непростом решении" по марихуане - 26.08.2022 Украина.ру

"Никогда не курил": канцлер Германии рассказал о "непростом решении" по марихуане

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 августа сообщил, что легализация марихуаны в Германии произойдёт быстро, передало издание T-Online

2022-08-26T10:17

2022-08-26T10:17

2022-08-26T10:17

марихуана

олаф шольц

новости

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"Ну, в этот законодательный период", - сказал Шольц на встрече с согражданами в Магдебурге, отвечая на вопрос о сроках легализации марихуаны в Германии.Канцлер напомнил, что эти планы были прописаны в коалиционном соглашении.При этом он признался, что ему непросто далось это решение.Он добавил, что такие случаи все же не относятся к подавляющему большинству, но тем не менее, по его словам, проблема существует."Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать. Это должно произойти довольно быстро", - заключил канцлер.Ранее глава германского минюста Марко Бушманн сообщил, что первый законопроект о легализации марихуаны в ФРГ возможен в текущем году.Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем ранее договорилось о том, что марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам.Согласно опросу, проведенному в конце 2021 года для газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, около 40% граждан ФРГ поддерживают легализацию марихуаны, ровно столько же выступили против. Активнее всего за легализацию продажи выступают немцы в возрасте от 18 до 29 лет (66%), а респонденты в возрастной категории от 65 лет по большей части против (54%).

https://ukraina.ru/20210726/1031925466.html

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марихуана, олаф шольц, новости