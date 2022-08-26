"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие - 26.08.2022 Украина.ру
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"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие
"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие - 26.08.2022 Украина.ру
"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие
Киев небрежно и неточно отчитывается об использовании западного вооружения, сообщили в Bloomberg 25 августа
2022-08-26T10:02
2022-08-26T10:02
новости
поставки
отчеты
оружие
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Такую информацию изданию сообщил сполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл, который непосредственно занимается проверками фактов мошенничества, утечек и расточительства оружия.По его словам, одна из основных опасностей – утечка оружия на черный рынок.Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов анонсировал новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью на 3 миллиарда долларов.
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новости, поставки, отчеты, оружие
Новости, поставки, отчеты, оружие

"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие

10:02 26.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Киев небрежно и неточно отчитывается об использовании западного вооружения, сообщили в Bloomberg 25 августа
Украинские чиновники ведут учет американского оружия с помощью бумажных квитанций, написанных от руки. Как только оружие попадает на Украину, я не думаю, что у них есть уверенность в отношении того, где оно окажется.
Такую информацию изданию сообщил сполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл, который непосредственно занимается проверками фактов мошенничества, утечек и расточительства оружия.
По его словам, одна из основных опасностей – утечка оружия на черный рынок.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов анонсировал новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью на 3 миллиарда долларов.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 08:24
"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооруженийГермания испытывает абсолютный дефицит собственных запасов оружия, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF
 
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