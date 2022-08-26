https://ukraina.ru/20220826/1038137930.html

"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие

"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие - 26.08.2022 Украина.ру

"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие

Киев небрежно и неточно отчитывается об использовании западного вооружения, сообщили в Bloomberg 25 августа

2022-08-26T10:02

2022-08-26T10:02

2022-08-26T10:02

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Такую информацию изданию сообщил сполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл, который непосредственно занимается проверками фактов мошенничества, утечек и расточительства оружия.По его словам, одна из основных опасностей – утечка оружия на черный рынок.Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов анонсировал новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью на 3 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20220825/1038076420.html

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2022

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новости, поставки, отчеты, оружие