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Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону

Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону - 26.08.2022 Украина.ру

Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону

Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО. Об этом на днях написал обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье

2022-08-26T09:44

2022-08-26T09:44

2022-08-26T09:44

эммануэль макрон

владимир путин

нато

новости

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По его мнению, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине.Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию."Тем более, что, поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос", — говорится в статье.Ранее Макрон заявил, что российская спецоперация произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эммануэль макрон, владимир путин, нато, новости