Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону - 26.08.2022 Украина.ру
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Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону
Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону - 26.08.2022 Украина.ру
Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону
Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО. Об этом на днях написал обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье
2022-08-26T09:44
2022-08-26T09:44
эммануэль макрон
владимир путин
нато
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По его мнению, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине.Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию."Тем более, что, поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос", — говорится в статье.Ранее Макрон заявил, что российская спецоперация произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.
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эммануэль макрон, владимир путин, нато, новости
Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Новости

Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону

09:44 26.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО. Об этом на днях написал обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье
По его мнению, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине.

"Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого", — отметил Готье.

Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию.
"Тем более, что, поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос", — говорится в статье.
Ранее Макрон заявил, что российская спецоперация произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.
 
Эммануэль МакронВладимир ПутинНАТОНовости
 
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