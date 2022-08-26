Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
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Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) загорелись леса. Об этом 26 августа сообщил в своем Telegram член главного совета администрации области Владимир Рогов
2022-08-26T07:57
2022-08-26T08:09
лес
запорожская аэс
новости
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К посту он приложил снимки со спутника, на которых виден дым рядом со станцией.Также Рогов рассказал, что в результате провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в районе АЭС начался пожар, который вызвал короткое замыкание на линиях электропередач.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.
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452
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лес, запорожская аэс, новости
Лес, Запорожская АЭС, Новости

Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС

07:57 26.08.2022 (обновлено: 08:09 26.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) загорелись леса. Об этом 26 августа сообщил в своем Telegram член главного совета администрации области Владимир Рогов
К посту он приложил снимки со спутника, на которых виден дым рядом со станцией.
Также Рогов рассказал, что в результате провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в районе АЭС начался пожар, который вызвал короткое замыкание на линиях электропередач.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.
В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 19:00
Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на УкраинеНа Запорожской АЭС два энергоблока отключились от сети из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. На Западе обеспокоились по поводу будущего суда над боевиками "Азова"*
 
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