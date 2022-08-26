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Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) загорелись леса. Об этом 26 августа сообщил в своем Telegram член главного совета администрации области Владимир Рогов
2022-08-26T07:57
2022-08-26T07:57
2022-08-26T08:09
лес
запорожская аэс
новости
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К посту он приложил снимки со спутника, на которых виден дым рядом со станцией.Также Рогов рассказал, что в результате провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в районе АЭС начался пожар, который вызвал короткое замыкание на линиях электропередач.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лес, запорожская аэс, новости
Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
07:57 26.08.2022 (обновлено: 08:09 26.08.2022)
В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) загорелись леса. Об этом 26 августа сообщил в своем Telegram член главного совета администрации области Владимир Рогов