https://ukraina.ru/20220826/1038127860.html

День в истории. 26 августа: морпехи-штрафники освободили дельту Дуная

День в истории. 26 августа: морпехи-штрафники освободили дельту Дуная - 26.08.2022 Украина.ру

День в истории. 26 августа: морпехи-штрафники освободили дельту Дуная

Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T01:00

2022-08-26T01:00

2022-08-26T01:00

1944 г

великая отечественная война

одесская область

дунай

морская пехота

история

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После освобождения Вилково, командование Черноморского флота выделило два дальнейших основных оперативных направления своих действий – вверх по течению Дуная и на юг вдоль черноморского побережья, чтобы взять под полный контроль всю дельту. Последняя задача была выполнена уже к исходу 26 августа 1944 г.Операции по продвижению флота вверх по реке на Килию и Измаил возглавил командующий Дунайской флотилией уроженец Каменец-Подольска контр-адмирал Сергей Георгиевич Горшков.Десантную операцию в южном направлении, главной целью которой стал румынский порт Сулина, возглавил начальник штаба флотилии капитан 1-го ранга Аркадий Владимирович Свердлов, двоюродный племянник известного соратника Ленина – Якова Свердлова.В ночь на 25 августа в сторону Килии Новой (в н.в. - город Килия Одесской области) направился десант в составе пяти бронекатеров и штрафников из состава 613-й отдельной штрафной роты морской пехоты (ошрмп). В 5:45 десантники высадились восточней этого города-порта на берег, и, форсируя многочисленные протоки и бесконечные плавни, к 17:00 вышли к Кара-Махмеде (современному селу Шевченково).Здесь половина роты штрафников, возглавляемая уроженцем Кировоградской области ст. лейтенантом Алексеем Павловичем Резниченко, объединились с отрядом другого уроженца Кировоградской области ст. лейтенанта Василия Степановича Маковецкого из 384-го отдельного батальона морской пехоты (обмп) майора Фёдора Евгеньевича Котанова. Последний насчитывал 80 человек и пробивался к Килии от Жебриян и Вилково, которые морпехи освободили ещё 23-го числа.Тем временем к утру 25 августа у Килии Старой (современного румынского города на южном берегу Килийского гирла дельты Дуная – Килии Веке) сосредоточились бронекатера Дунайской флотилии, бойцы 384-го и 369-го обмп, а также 613-й ошрмп. Город был довольно хорошо укреплён, его гарнизон насчитывал около тысячи человек и располагал значительным количеством артиллерии. Во второй половине дня командир гарнизона получил от командования Дунайской флотилии ультиматум.В 18:10 катера высадили на пристани десант. Сопротивления не было.На следующий день в 6:00 на северном берегу Дуная морпехи Маковецкого и Резниченко двинулись к Килии Новой, на окраине которой встретили вторую половину штрафников – бронекатера переправили их из уже освобождённой Килии Старой. Румыны сначала не стреляли, но затем прижали морпехов огнём в земле. В ответ по проявившим себя огневым точкам ударили башенные орудия бронекатеров. Враг не выдержал боя, побежал к центру города и там вскоре сдался.Всего десантники, штрафники и моряки уничтожили 500 и взяли в плен две тысячи вражеских солдат, а также большое количество оружия и боеприпасов. Наши бойцы потеряли всего двоих убитыми, пятерых пропавшими без вести и семерых ранеными.Одновременно Дунайская флотилия продвигалась в южном направлении.24 августа по приказу командующего Черноморским флотом адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского была сформирована Сулинская резервная военно-морская база, командование над которой принял начштаба адмирала Горшкова капитан 1-го ранга Свердлов. В её состав вошла 4-я бригада речных кораблей с пятью приданными бронекатерами, 1-я бригада торпедных катеров, 384-й обмп и 613-я ошрмп. Их первоочередной задачей стало занятие Сулины и зачистка от врага дунайской дельты.Военно-морская база Сулина представлял собой укреплённую крепость. Со стороны моря её прикрывали минные постановки, поэтому каперанг Свердлов решил перебросить основные силы 384-го обмп майора Котанова из Вилково на южный берег Килийского гирла и наступать на Сулину по суше через населённые пункты Летя, Розетти и Кишла.Одновременно бронекатера 4-й отдельной бригады речных кораблей должны были принять на борт 613-ю ошрмп. Перед штрафниками ставилась задача прорваться по соединяющему Килийское и Сулинское гирла мелководному узкому каналу на юг, выйти к Сулине с тыла и десантироваться непосредственно на причалы правобережной части порта.Действуя совместно, морпехи обоих подразделений и бронекатера должны были взять румынскую базу под контроль максимально стремительно и бескровно.В ночь на 26 августа две роты 384-го обмп майора Котанова форсировали Килийское гирло Дуная и с боем захватили Переправу – опорный вражеский пункт на территории Румынии. Ещё одна рота осталась заслоном в Жебриянах, на случай если из образовавшегося севернее "котла" окружения просочатся какие-то "шальные" вражеские подразделения.В авангарде Котанов отправил разведвзвод мл. лейтенанта Шехерова. Состоявшее из 22 разведчиков, 2 сапёров и 2 связистов подразделение разбилось на два отряда, которые отправились к Сулине по двум дорогам, чтобы выяснить местонахождения врага и его силы. Котанов помимо всего прочего поставил разведчикам задачу распускать слухи, будто следом за ними движется целый корпус морской пехоты – 15 тысяч человек.К 2:50 на южном берегу сосредоточился весь батальон, переправиться не успела только штатная артиллерия, но её решили не ждать. В 5:10 в путь на Сулину двинулась головная 2-я рота, насчитывавшая 56 стрелков, двух сапёров и двух связистов. Через полчаса выступили основные силы – 289 человек. Батальон продвигался по дороге, которая шла через Летю. По другой параллельной дороге, через Сфиштофку, выполняя роль флангового боевого охранения, отправилась часть штрафников из 613-й ошрмп – 85 человек.Не встречая противника, к 11:00 батальон Котанова вошёл в село Летя, где были устроены привал и обед. Местные жители отнеслись к пришельцам доброжелательно – население Румынии страшно устало от войны и притеснений своей чопорной аристократии. Так что навстречу к котановцам оно вышло с цветами, хлебом, солью и водой. Рыбаки, которые составляли большинство местного населения, сами привели сдаваться в плен 15 располагавшихся здесь румынских солдат и показали, где находится большой склад с оружием.Штрафники, которые шли параллельным маршрутом, в 13:00 заняли Сфиштофку. Гарнизон им сопротивления не оказал. Дальше боевому охранению отдельно от основных сил двигаться было некуда – впереди лежали сплошные плавни и топи, и через час штрафники соединились с батальоном.Местные жители дали Котанову подводы и проводников, так как дальше без них найти дорогу было практически невозможно. Дельта Дуная – местность исключительно топкая, изобилующая массой проток и каналов, география которых постоянно меняется. Плюс она покрыта густыми плавнями, заблудиться в которых проще простого.В километре от Лети дорога сузилась до 2-3 метров и превратилась в канаву, наполненную грязью по колено. Пришлось взять вооружения и боеприпасы с подвод и дальше тащить их уже на себе. Ещё через 2-3 километра грязь поднялась по пояс, а местами и по шею – оружие и боезапас пришлось нести на головах.Тем не менее, в значительной степени благодаря румынским рыбакам-проводникам, через несколько часов морпехи Котанова вышли на северный берег Сулинского гирла и приготовились атаковать располагавшуюся на нём левобережную часть Сулины.Здесь моряков обнаружил связной командования Дунайской флотилии, прилетевший на биплане У-2. Он передал Котанову пакет с приказом: в соответствии с ним от батальона требовалось сосредоточиться перед Сулиной и атаковать во взаимодействии с кораблями Черноморского флота и его авиацией утром следующего дня – 27 августа.Однако морпехи уже вышли на указанный рубеж, времени до наступления темноты ещё было много, и Котанов попросил в вежливой форме передать каперангу Свердлову, что дожидаться следующего утра его подразделение не будет, а захватит город-порт Сулину сейчас же, вечером. Преодолев по плавням и болотам 40 километров, в 18:00 батальон и штрафная рота морпехов ворвались на северо-западную окраину Сулины.Отряд из разведвзвода мл. лейтенанта Шехерова, которым командовал уроженец Крыма старшина 1-й статьи Алексей Денисович Мирошниченко, продвигался впереди. Разведчики без единого выстрела захватили комендатуру и находившегося там начальника военно-морской базы майора Кандида Титиени. Мирошниченко тут же предложил румыну отдать своему гарнизону приказ о сдаче, на что тот, в немалой степени благодаря наставленным на него стволам автоматов, охотно согласился.К 19:00, когда подошли основные силы Котанова, 1400 человек гарнизона уже сложили оружие и сдались без боя. Морпехи "затрофеили" 20 разных складов, 5 автомашин, 800 винтовок и автоматов, 40 пулемётов, 5 миномётных батарей, 15 орудий, 7 батарей ПВО, 3 рации и 1 пароход.За смелость и находчивость старшине 1-й статьи Мирошниченко вскоре присвоили звание Героя Советского Союза.Тут же морпехи заняли в Сулине оборону. На следующий день сюда на катерах Дунайской флотилии прибыли те подразделения батальона Котанова и 613-й ошрмп, которые принимали участие в захвате обеих Килий. Ещё через два дня в порт доставили батареи 45-мм и 78-мм орудий.От начальника штаба 3-го Украинского фронта генерал-полковника Сергея Семёновича Бирюзова майору Котанову поступил приказ выдать румынам из Сулинского гарнизона их оружие обратно. Они в полном составе изъявили желание выступить против нацистской Германии, чтобы освободить румынскую Трансильванию.Начиналась новая страница Второй мировой войны и очередного сражения за Балканы, в которой Румыния выступала уже не противником СССР, а его союзником.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

1944 г, великая отечественная война, одесская область, дунай, морская пехота, история