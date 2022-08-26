https://ukraina.ru/20220826/1038124550.html

Главное на 26 августа: в России и в мире

Главное на 26 августа: в России и в мире - 26.08.2022 Украина.ру

Главное на 26 августа: в России и в мире

Российский миллиардер требует снять с него санкции в суде Австралии, в Москве военные оркестры пройдут по Красной площади, в Великобритании на забастовку выйдут 115 тысяч работников почты. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру

2022-08-26T08:20

2022-08-26T08:20

2022-08-26T09:34

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg

РоссияОткрытие военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоится на Красной площади в Москве. Фестиваль продлится до 4 сентября, в нем примут участие военные оркестры разных стран. Фестиваль откроют оркестры: Генштаба ВС России, почетного караула ВС Беларуси, Венесуэлы, Египта, Военно-морского Флота России и другие.Охранника, который испортил картину ученицы Малевича «Три фигуры» на выставке в «Ельцин-центре», осудят в Екатеринбурге. Дело рассмотрит судебный участок Верх-Исетского райсуда.В декабре 2021 года охранник Александр Васильев подрисовал глаза безликой женщине на картине «Три сестры» Анны Лепорской. Поступок он объяснил просьбой подростков-посетителей вставки. Охранник подумал, что картина не представляет художественной ценности, и что ее нарисовали дети, сообщали журналисты РИА «Новости».Ближнее зарубежьеПрения по делу о захвате власти в Беларуси состоятся в Минском областном суде. Обвиняемыми по делу проходят пять фигурантов: адвокат Юрий Зенкович, политолог Александр Федута, оппозиционер Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.В апреле 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его сыновей. По статье «Заговор с целью захвата власти» возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции в ЕС рассмотрит пакет законопроектов из приоритетной сферы для адаптации украинского законодательства к законодательству Евросоюза. Среди них проекты законов о штрафах за использование дорог общего назначения, усилении борьбы с теневым оборотом горючего, совершенствовании борьбы с терроризмом, тарифах на электроэнергию и другие.МирПредставители Турции, Швеции и Финляндии поговорят о членстве в НАТО. Встреча состоится в Финляндии.В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Северо-Атлантический альянс. Турция заблокировала рассмотрение заявок, а потом сняла запрет в обмен на выдачу Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции). Швеция подготовила список из десяти человек на экстрадицию по запросу Турции.Полицейские профсоюзы Бельгии запланировали забастовку из-за планов правительства сократить расходы на авиационную полицию. На акцию протеста, как сообщалось в СМИ, готовились выйти члены четырех профсоюзов. Из-за забастовок могут возникнуть перебои в работе аэропортов.В Великобритании 115 тысяч работников Royal Mail выйдут на протест, требуя повышения зарплат. Забастовки, как сообщили в профсоюзе работников связи (CWU), состоятся 26 августа, 31 августа, и 8-9 сентября. После первичных требований работников руководство Royal Mail повысило зарплаты на 2%, но из-за стремительного роста инфляции этого оказалось недостаточно и приведет к «резкому снижению уровня жизни».Дело по иску российского миллиардера Александра Абрамова против главы МИД Австралии Пенни Вонг начнет рассматривать суд в Австралии. Бизнесмен требует снять с него экономические санкции, наложенные из-за специальной военной операции России на Украине. Абрамов заявил об ущербе репутации и финансовых потерях, сообщают австралийские СМИ.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости