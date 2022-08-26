"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор - 26.08.2022 Украина.ру
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"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор
"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор - 26.08.2022 Украина.ру
"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор
Террор на Украине победить может только страх и пропаганда, если его не остановить, то он может продлиться еще много лет, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-08-26T06:00
2022-08-26T06:00
террор
украина
россия
новости
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По его мнению, нужно уничтожить источник террора, ядро, носителей идеологии террора, ликвидировать надо всех без исключения.Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038089081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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террор, украина, россия, новости
террор, Украина, Россия, Новости

"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор

06:00 26.08.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Террор на Украине победить может только страх и пропаганда, если его не остановить, то он может продлиться еще много лет, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Наша победа де-юре никак не связана с волной террора. Террор победить может только страх и пропаганда. Клин клином вышибают. Мы можем одержать военную победу, но если террор не остановить, он может продлиться и 20, и 30 лет, если не будут предприняты меры.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По его мнению, нужно уничтожить источник террора, ядро, носителей идеологии террора, ликвидировать надо всех без исключения.
Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.
Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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