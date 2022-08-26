https://ukraina.ru/20220826/1038090944.html
"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор
"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор - 26.08.2022 Украина.ру
"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор
Террор на Украине победить может только страх и пропаганда, если его не остановить, то он может продлиться еще много лет, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-08-26T06:00
2022-08-26T06:00
2022-08-26T06:00
террор
украина
россия
новости
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По его мнению, нужно уничтожить источник террора, ядро, носителей идеологии террора, ликвидировать надо всех без исключения.Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038089081.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
террор, украина, россия, новости
"Клин клином вышибают": политолог Кочетков рассказал, как можно победить на Украине террор
Террор на Украине победить может только страх и пропаганда, если его не остановить, то он может продлиться еще много лет, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру