https://ukraina.ru/20220826/1038045850.html

Спецоперация: правда о войне для Китая

Спецоперация: правда о войне для Китая - 26.08.2022 Украина.ру

Спецоперация: правда о войне для Китая

Военкоры "Украины.ру" рассказали пользователям китнета о происходящем в Донбассе

2022-08-26T14:59

2022-08-26T14:59

2022-08-26T15:01

сво

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Китайский журналист Сыма Нань с участием российских журналистов сайта Украина.ру, решил рассказать, что на самом деле происходит на Украине в ходе специальной военной операции. Жители Китая внимательно следят за ходом СВО, видя в происходящем борьбу с гегемонизмом США, угрожающем и Китаю, говорит китайский журналист Сыма НаньЭта беседа происходила с помощью интернгета - в Мосекве находились российские военкоры Федор Громов и Филипп Прокудин, а в Пекине Сыма Нань.Сыма Нань: С нами гражданин Китая, житель Пекина, района Дуньчен, Сы Манань. Сейчас со мной на проводе друзья со всех концов света, некоторые за границей, в Москве, некоторые здесь, у нас в Китае. Такая вот международная конференция.Те ребята, которые в Москве – из "Украина.ру", это подразделение "России Сегодня". Они только что вернулись с Донбасса, с ними мы поговорим, пообщаемся.Бои на Донбассе идут уже несколько месяцев, и нам хотелось бы знать, что же там происходит? Если мы посмотрим на карту, с этой стороны Украина, с другой стороны Россия, а посередине район, который у всех на устах. Это Донбасс.За последние восемь лет на Украине создавались нацистские вооруженные формирования. Трудно представить, что они творили на Донбассе. Это нам, китайцам напоминает годы Войны Сопротивления.На Донбассе война идет восемь лет, мы сражались с Японией тринадцать лет, вели борьбу с Квантунской армией, с японскими захватчиками, мечтавшими поработить китайский народ.Война приводит к гуманитарным катастрофам, мы это знаем. Путин, перед тем как начать спецоперацию, именно об этом и говорил. 14 тысяч человек на Донбассе стали жертвами войны, это привело к гуманитарной катастрофе - и вот, началась спецоперация.Раньше мы надеялись на зарубежные СМИ, думали, что они будут говорить правду о конфликте, но на самом деле, очень трудно сказать, что именно там происходит.И у России, и у Украины есть свое мнение о происходящем, поэтому сегодня мы постараемся понять, что же происходит там на самом деле. Поговорим с представителями издания "Украина.ру". Это, я напомню, подразделение "России сегодня". У них много молодежи работает, вот с ними и поговорим.Сейчас трудно сказать, каким будет результат нашего телемоста, но мы будем стараться. А теперь настроим камеры на наших российских друзей и попросим их познакомить нас с обстановкой на Донбассе.Кстати, я только что в своих соцсетях уже сообщил, что у меня будет проходить беседа с журналистами, которые только что вернулись из зоны боев. Насколько я знаю, один из них даже попал под обстрел.Спросил у подписчиков, о чем они хотят узнать. Кто-то спросил: "Правда, что Зеленский формирует миллионную армию для подавления российского наступления"? Кто-то сразу же засмеялся. Кто-то сказал, что Украина с Россией начали переговоры, но потом что-то замолчали.Украинские официальные лица также говорят, что добьются успехов на фронте, а потом можно вести переговоры. Говорят, в августе будет перелом. Что же на самом деле там происходит, об этом мы спросим у наших друзей с "Украина.ру". Видели ли они, когда были на фронте, что украинская армия готовится к прорыву.Последнее время на Украине царит некоторый хаос, по крайней мере, в отношениях с заграницей не все в порядке. Например, вроде бы американцы собрались им выделить четыреста миллионов долларов. Конгресс уже подписал бумаги – большие деньги.Украина, конечно, обрадовалась, но, как мы говорим, гусь пока летел, его уже ободрали. И в итоге для Украины почти ничего не осталось. Это, конечно, у Зеленского вызвало раздражение, но разве он осмелится на американцев злиться?Вместо них он на немцев наехал, отозвал посла в Германии, у него аппетит разыгрался, говорит, что выделенных денег мало. В Европе опять дела плохи, всех европейцев (Зеленский – Ред.) перепугал. Германия даже замедлила поставки вооружения. Зеленский в бешенстве не только отозвал посла из Германии, но и из Индии. Но нервозность его даже не поэтому. Причина его ярости еще и в том, что ему кругом враги мерещатся.Прокурора, других высокопоставленных чиновников убрал. Все для него российские шпионы стали. Кругом страхи, нервозность в украинском правительстве, прямо кино какое-то, он же артист.Но для государственной власти, конечно, это прямо-таки неизлечимая болезнь, это неприемлемо. Все там запутано. Знаете, как пожар в степи, все сгореть могут, если огонь побежит по степи. Поэтому все внимание и приковано к Донбассу.Дорогие друзья! Начинаем наше интервью, сегодня в нем принимают участие два российских журналиста, они побывали на Донбассе. Один из них – Федор – попал под обстрел. Два военных корреспондента своими глазами видели происходящее на Украине. Нам, работающим в обычных СМИ, приходится собирать информацию из различных источников. Сегодня же у нас хорошая возможность получить информацию из первых рук.- ПРОКУДИН: Здравствуйте, большое спасибо за предоставленную возможность, за ваш интерес и к специальной военной операции и к нашей работе. Надеемся, что наши ответы будут интересны вашей аудитории.- СЫМА: Мой первый вопрос. В течение восьми лет жители Донбасса страдают. Помню, когда президент Путин объявлял о специальной военной операции на Украине, когда он говорил о Донбассе – было видно, что он говорит с болью. Я хотел бы спросить вас – вы видели своими глазами действия украинских нацистов? Что для людей на востоке Украины значит война? Что там происходит?ГРОМОВ: К сожалению, с того момента, как США поставили Украине свои ракетные комплексы "Хаймарс", на Донбассе нет ни одного безопасного района, каждый район может подвергнуться артиллерийскому обстрелу.В частности, это мне пришлось испытать на себе, потому что американская ракета, выпущенная украинскими военными, пролетела в тот район, который до 14 июля считался безопасным. К сожалению, тогда погибли люди, но мне и моим товарищем удалось уцелеть.Перед властями республик Донбасса стоит сложная задача по восстановлению инфраструктуры, и на освобожденных территориях, и на корневых территориях. Задача осложняется регулярными обстрелами со стороны украинских сил. Это вызывает ненависть населения. Настроения на территориях самые разные, но большинство тех, с кем я общался, связывают свое будущее с Россией.СЫМА: Если можно, опишите, пожалуйста, обстановку на фронте на Донбассе. Насколько нам здесь, в Китае, известно, Зеленский заявил, что он может поставить под ружье миллион солдат. Насколько это реально, каков расклад сил? И еще, после освобождения Донбасса будет ли продвижение на Харьков? Также Зеленский объявил о переломе на фронте в августе, так ли это?ГРОМОВ: Есть такое утверждение, что Украина собирается поставить под ружье миллион человек. Однако если изучить вопрос внимательно, то выясняется, что им до миллиона осталось уже не так много, потому что если посчитать всех украинских силовиков, а это и полиция, и Нацгвардия, и территориальная оборона, и непосредственно кадровая армия, которая пополнена мобилизованными, то, в общем-то, можно сказать, что до миллиона им осталось не так много. А возможно, миллион у них уже в настоящий момент стоит под ружьем.Но, с другой стороны, у них пока что не хватает военной техники. И если бы не участие западных стран, поставляющих им технику, то мне кажется, что конфликт бы уже давно закончился.ПРОКУДИН: Это все же вопрос к верховному главнокомандующему, я могу рассказать о своем личном опыте. Те военнопленные, кого я встречал в ЛНР, они были мобилизованы, и судя по всему у Украины действительно есть уже дефицит профессиональных мотивированных военных, об этом говорят офицеры союзных войск.Что касается Харькова, военная обстановка меняется всегда, трудно судить о планах. Я могу рассказать о настроениях тех харьковчан, которых встречал я, с которыми я общался. Они хотят скорейшего освобождения города.СЫМА: Сколько людей живет на Донбассе, назовите, пожалуйста, приблизительно число. Мне не совсем понятно.ПРОКУДИН: Это сложный вопрос, потому что сейчас нет и не может быть точных данных. Поэтому мы можем говорить об этом только приблизительно, о количестве людей, которые сейчас находятся на освобожденной территории.ГРОМОВ: По довоенным оценкам, на территории двух областей проживало, насколько я знаю, от четырех до шести миллионов человек. Сейчас на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что многие уехали в эвакуацию, многие переехали жить в Россию за эти восемь лет. Ответить сложно, но я думаю, миллиона два-три человек там все еще живет.СЫМА: Недавно сообщили о том, что президент Путин издал указ о приеме в российское гражданство всех граждан Украины, которые пострадали от нацистского режима. Скажите, многие ли уже приняли российское гражданство?ПРОКУДИН: Здесь есть два существенных момента. Первый – люди ждут какой-то определенности в ситуации, ждут развития событий. А второй момент - естественно, от гражданства, от документа, который с ним связан, зависит очень во многом жизнь. Понятно, что это привязано к правам собственности, и к налогам, и к другим вещам. Поэтому люди не торопятся, потому что у них есть какая-то устоявшаяся жизнь, им пока нет смысла менять юрисдикцию.ГРОМОВ: Это зависит от региона сейчас, потому что, если смотреть на республики Донбасса, то там паспорта российские получили практически все. Если мы говорим о новых (освобожденных – Ред.) территориях, о Херсонской и Запорожской областях, то там пока что процесс этот только начался, однако телевизионные кадры с огромными очередями за российскими паспортами, они говорят сами за себя. То же самое я, наверное, могу сказать и про часть Харьковской области. Что же касается всех остальных регионов Украины, для этого людям нужно, в первую очередь, приехать в Россию, чтобы их получить, что как вы понимаете, сейчас несколько затруднительно. ПРОКУДИН: Истинные настроения жителей мы можем узнать только после полного освобождения, потому что украинские спецслужбы, Киев, пытаются развязать террористическую войну, запугать, на многих это действует, поэтому о выборе жителей можно будет говорить после того, как они окажутся в безопасности.СЫМА: Если они примут гражданство России, им сразу будет выдаваться помощь и пособия?ГРОМОВ: Всем гражданам России положена помощь и пособия. Они получают то, на что имеют право как граждане Российской Федерации.СЫМА: Вы встречали украинских солдат. Информация, которую получаем мы, прошла через много рук и воспринимать ее нелегко. Расскажите, что они из себя представляют, какое их моральное состояние и какова реальная сила. Если они слабые, почему война еще продолжается?ПРОКУДИН: Что я вынес из бесед с пленными - украинские офицеры очень часто оставляют своих подчиненных, бросая их на произвол судьбы, обрекая на смерть или плен.Я был удивлен, задавал вопросы: а как же офицерская честь, забота о подчиненных? Мне сказали, что это все в данном случае не действует. Украинское командование бережет командные кадры, чтобы сохранить основу для формирования новых вооруженных сил - следовательно, они готовятся к затяжной войне.ГРОМОВ: Война продолжается потому, что их в пять раз больше, чем российских (военных – Ред.), если считать вместе с бойцами республик Донбасса. Если посмотреть на них - я видел пленных, которые были взяты в Мариуполе на заводе Ильича, это украинская морская пехота - я бы сказал, что это обычные люди.То есть, из трех пленных, с кем мне удалось пообщаться, двое из них – это самые обычные люди, простые ребята, один родом из Черкасс, другой из Одесской области. У них нет какой-то сверхмотивации, это обычные контрактники - за несколько лет до войны, до полномасштабного конфликта, развернувшегося в феврале, они подписали контракты, они служили.Они пошли в армию потому, что во многих областях Украины просто-напросто нет работы, и армия остается последним местом, где можно зарабатывать более-менее приличные деньги.Третий пленный, с которым я пообщался, он действительно садист, насильник, убийца. Все трое этих солдат - это сослуживцы. Те двое солдат, когда попали в плен, они сразу же рассказали русским солдатам о том, что с ними служил садист, убийца и насильник. ПРОКУДИН: Россия действует ограниченными силами, удары наносятся по военным объектам. Есть существенные ограничения в ведении военных операций, именно поэтому это - с юридической точки зрения - не война, а специальная военная операция. Почему все идет в формате СВО – это вопрос к высшему политическому руководству России.СЫМА: Информация, которую мы получаем в Китае, очень противоречива. Как мы говорим – то лед, то огонь. С одной стороны, поступают новости из России через агентство "Спутник" или РИА Новости, или даже из посольства России в Китае. Разумеется, все это положительная информация России.Но, с другой стороны, все европейские и американские СМИ находятся на стороне Украины. Они постоянно говорят о том, как Россия ошибается, или что будет, если Россия не сможет продвинуться дальше, например, на Донбассе.Украинские новости тоже доступны в Китае, там постоянно говорят о том, какой Зеленский герой, как Зеленский то-то и то-то, прямо как Капитан Америка из комиксов, прямо красавцем выглядит в своей форме. Зеленский, как мы все знаем – человек маленького роста.Кстати, пару слов скажу по поводу недавних швейцарских карикатур. Швейцария была нейтральной стороной во Второй мировой войне, но теперь в швейцарских мультфильмах и даже на обложках журналов из Зеленского сделали героя, Капитана Америку, как будто он ростом больше двух метров.В свою очередь, президента Путина выставляют клоуном с красным носом. Другими словами, в представлении китайского народа, когда мы слышим разные мнения, такие люди как Сы Манань знают, что из этого - пропаганда, прославляющая Украину, а где здесь антироссийская пропаганда. Вот почему услышать то, что на самом деле происходит на украинском фронте, на Донбассе, для нас очень важно.Есть такая немецкая журналистка, Алина Липп, из Германии. Она была в Донбассе, и провела собственное расследование происходящего, показала правдивую картину.Ее репортажи разительно отличаются от того, что говорят немецкие СМИ. Она глубоко погружена в происходящее, говорит то, что видит, дает репортажи с мест событий, показывает обстрелы роддомов украинской армией, обстрелы шахт, школ, жилых кварталов, даже как обстреливали конвой с продовольствием. Все это делает сегодня Украина.Она рассказала о том, что все эти восемь лет на Донбассе происходит гуманитарная катастрофа огромного масштаба. На Западе все это замалчивают, это очень несправедливо, поэтому она и говорит об этом немецкой прессе.В результате немецкие СМИ, во-первых, обвинили ее во лжи, во-вторых, что-то у нее отобрали, в-третьих – осудили на три года. В-четвертых, они заморозили счета ее отца, все счета семьи были арестованы. Не давали им спокойно жить. Подобные вещи происходят в Германии.Я хотел бы спросить вас, общались ли вы с женщинами-журналистами на Украине, много ли на Западе так называемых независимых журналистов, слышали ли вы о таких корреспондентах?Правильно освещение событий важно для местного населения, жаль, что у многих из нас нет прямого доступа к информации и мы можем получать сообщения лишь косвенными путями. Если вы знаете эту немецкую журналистку, мы хотели бы выразить ей свое почтение от имени китайских журналистов.Мы считаем, что это настоящая журналистика, а некоторые западные журналисты намерено скрывают истинное положение вещей и игнорируют страдания народа Донбасса.ГРОМОВ: С Алиной Липп я лично не знаком. А женщин-корреспондентов я в Донецке, конечно же, встречал, но это были, все-таки, мои соотечественницы. Что касается журналистов-иностранцев, то - да, такие есть. Во-первых, там работает ваш земляк Лу Юй Гуан, он очень известен, он очень популярен даже в России, его все в шутку еще называют "братом Джеки Чана". Я встречал двоих итальянцев, я встречал двоих французов, какие СМИ они представляют, я, честно, не знаю. Я встречал съемочную группу телеканала "Аль-Джазира", это катарский телеканал, он занимает, насколько мне понятно, самую средневзвешенную позицию. В общем-то, на самом деле, на сегодня все.Есть еще некоторые иностранные корреспонденты, которые работают на российские информационные агентства.СЫМА: Сегодня утром я увидел новость, что сильно озадачила меня. Новость о том, что в Израиле существует "Антинацистский фронт". Антинацистское движение организовало демонстрацию против нацизма на Украине, они выступают против этого, и они поддерживают военные действия России на Донбассе.Зеленский выступал в израильском парламенте с речами, и вот теперь "Антинацистский фронт" в Израиле занимается деятельностью в поддержку России. Я не понимаю, здесь какая-то неразбериха. Что происходит? Не могли бы вы, уважаемые коллеги, пожалуйста, прояснить?ГРОМОВ: Если евреи выступают против нацизма, то это, наверное, логично. Мне кажется, что как раз наоборот - то, что Израиль вообще как-то способен помогать нацистскому режиму Зеленского – это является нонсенсом.СЫМА: Весьма исчерпывающий ответ, все становится на свои места. Нацисты на Украине не преследуют евреев, хотя нельзя в будущем исключать и этого. Но главным образом украинский нацизм направлен против русских. Спасибо за точное определение. Это то, что помогает нам понять сущность украинского нацизма.Еще такой вопрос. В сознании китайцев президент Зеленский шут, он же комик. Мы видели выступление президента Зеленского, его красноречие, и у нас часто возникает ощущение, что мы наблюдаем за спектаклем, особенно, когда он недавно заявил, что в августе начнется крупное контрнаступление.Это какая-то клоунада? Он просто читает по бумажке, или же это правда, они и правда могут начать контрнаступление и добиться победы?ГРОМОВ: Контрнаступление они, правда, могут начать, добиться победы – я очень сильно сомневаюсь. Как минимум, по тем причинам, которые я вам изложил некоторое время назад.Да, он (Зеленский – Ред.) может поставить под ружье огромное количество людей, но этих людей надо как-то обучить, надо как-то вооружить, надо снабдить их техникой, снабдить всем необходимым. Попытка наступления может быть действительно предпринята, но - такая попытка наступления, которая действительно заставила бы российскую армию отступить? Я, честно говоря, в это не верю.СЫМА: Понятно, после подготовки что-то, значит, и возможно, поэтому нельзя исключить вероятность каких-то действий. Еще один интересный вопрос. "Азовсталь", те, кто сдался там, что с ними сейчас? В нашей печати были сообщения о том, что там были очень важные лица, как мы говорим – поймали крупную рыбу. Была ли там эта крупная рыба, кто именно? Что у вас говорят? Не могли бы вы немного рассказать об этом китайской аудитории?ПРОКУДИН: У остатков украинского гарнизона на "Азовстали" было все, как мне рассказывали те, кто принимал пленных – у них был достаточный запас боеприпасов, топлива, еды, воды, но, тем не менее, они сдались.К сожалению, вся операция по взятию в плен окруженных на "Азовстали" украинских солдат и украинских нацистов из "Азова" - она прикрыта завесой тайны. Как минимум, совершенно точно известно, что командиры нацистского полка "Азов"* были взяты в плен, были взяты в плен командиры других подразделений и частей, оказавшихся на "Азовстали". По поводу слухов относительно "крупной рыбы" – да, такие слухи. Но так это или нет, я, к сожалению, не могу сказать.СЫМА: До Китая дошла информация, что там есть наемники из США и некоторых европейских стран. Они едут воевать за деньги, но говорят, что некоторые идут не только ради денег, но из убеждений. Не так давно мы узнали о двух американских наемниках. Два американских бывших солдата были взяты в плен и приговорены к смерти. Первое – правда ли это? Во-вторых, был ли приведен в исполнение смертный приговор. И, в-третьих, вы сами видели наемников?ГРОМОВ: Нет, я этих наемников не видел. Но что касается британских наемников – да, были взяты в плен, то ли двое, то ли трое наемников из Великобритании. По-моему, еще двое из Соединенных Штатов Америки.Есть наемники из других стран, и - да, двоих из них уже приговорили к высшей мере наказания, к смертной казни, однако, приговор пока что еще не исполнен. Насколько я знаю, еще не все процессуальные действия были завершены.То есть, у них еще есть, насколько я знаю, право на апелляцию, это во-первых. Во-вторых, по законам Донецкой Народной Республики, они же были осуждены там, а не в России. В России мораторий на смертную казнь, в Донецкой Народной Республике моратория на смертную казнь нет. Но, насколько я знаю, смертная казнь ни разу официально не применялась, и поэтому нет соответствующей нормативной базы для ее применения. Поэтому пока что исполнение приговора откладывается.СЫМА: Еще вопрос. В 2014 году произошли события в Крыму. Украинская сторона сегодня утверждает, что двадцать процентов территории страны были захвачены Россией, поэтому они заявляют, что хотят вернуть себе Крым. Здесь, на наш взгляд, две проблемы. Первая – это то, что российская сторона заявляет, что проводит демилитаризацию и денацификацию, что это не агрессия против Украины. Во-вторых, Украина сейчас действительно потеряла часть своей территории, включая некоторые промышленно развитые и сельскохозяйственные районы, включая выходы к морю.Мой вопрос состоит из двух частей. Сможет ли Украина вернуть эти двадцать процентов? Будет ли вывод российских войск? Каковое ваше понимание ситуации? Когда будут выведены войска? Для русских на Донбассе, если войска будут выведены, произойдет ли опять гуманитарная катастрофа?ГРОМОВ: Во-первых, не 20%, а 22%, а во-вторых, насколько мне известно, мы можем в данных вопросах руководствоваться только словами Владимира Владимировича Путина, нашего Верховного главнокомандующего.Он совершенно четко и ясно сказал, что военная операция российских войск не закончится до достижения всех поставленных перед войсками целей и задач. Это полное уничтожение военного потенциала Украины, это денацификация государства и общества - поэтому это будет продолжаться еще долго. Да, если российская армия уйдет, то это будет означать не только гуманитарную катастрофу для жителей Донбасса, но я бы даже сказал, что это будет катастрофа для всей России.Потому что, если российская армия сейчас завершит боевые действия, развернется и уйдет, то мы уже можем видеть пример Киевской и Черниговской областей, где российские войска свернули военную активность, откуда они вышли, но это обернулось тем, чем и должно было обернуться. Это обернулось резней со стороны украинских нацистов сразу же после того, как российская армия оттуда ушла. Это обернулось чудовищной провокацией в Буче, когда погибшие от украинской артиллерии люди были выставлены в качестве жертв российской агрессии. Поэтому вывод российских войск – это крайне было бы неудачное решение, как для России, так и для самой Украины и ее жителей.СЫМА: Еще вот что хочу спросить. В Китае постоянно ходят слухи, что некоторые страны, включая Соединенные Штаты, особенно президент Франции Макрон, суетятся, чтобы Зеленский смирился с потерей и купил мир с Россией в обмен на территории, тогда, дескать, и война закончится. Вернуть территории обратно, конечно же, невозможно, то есть обменять территории на мир. Что думают по этому поводу в России, в российской армии, что вы думаете?ГРОМОВ: Я могу сказать еще раз – есть совершенно четкая задача, поставленная Верховным главнокомандующим – это демилитаризация Украины и ее денацификация. Понимаете, мы территории не завоевываем. Эти территории, как говорит наш президент, могут сами попроситься в состав России, их жители могут сами попроситься в состав России, и мы не в праве им отказать.Однако же, понимаете, невозможно просто так взять и заключить мир, как говорится, в обмен на территории, потому что текущее положение дел в украинском государстве – это прямая угроза национальной безопасности России. Эта операция ведется не для того, чтобы присоединить новые территории, а для того, чтобы обезопасить российские границы.СЫМА: У России есть мощное ядерное оружие, это известно всему миру. Но в конце концов, это обычная война, пока нет возможности применить ядерное оружие. Когда придет время для применения ядерного оружия – тогда всей планете придет конец.С точки зрения обычной военной мощи - США и НАТО намного мощнее, чем Россия. Если США и НАТО будут продолжать предоставлять все больше вооружений, то ситуация на Украине будет меняться в сторону усиления противостояния. Что произойдет дальше?ГРОМОВ: Во-первых, эта операция уже изменилась в сторону усиления противостояния, но, понимаете, страны Запада, как ни странно, они не хотят, чтобы Украина победила. Они не дают Украине столько оружия, сколько необходимо для победы. Они дают ей оружия ровно столько, чтобы нанести максимальный урон российским войскам, чтобы ослабить Россию, но при этом - не достичь решительной победы.То есть, то оружие, которое страны Запада поставляют Украине, они этим замедляют темп наступления российской армии, они увеличивают потери со стороны российской армии, но перелома это не дает для украинской стороны, а украинская армия тоже несет при этом большие людские потери.СЫМА: Интересное мнение. Еще один вопрос. Неважно, откуда поступает вооружение, из США или из НАТО, в основном наземным транспортом все привозится на Украину. У российской армии на вооружении высокоточные дальнобойные ракеты. Этим вооружением была уничтожена часть поставок. Интересно знать, сколько вооружения было уничтожено, а сколько оказалось в руках российской армии?ГРОМОВ: Я могу сказать, что довольно богатые трофеи были взяты российской армией в Мариуполе, в Северодонецке, в Лисичанске. То есть, всюду, где украинская армия была вынуждена бежать под угрозой окружения, она бросала оружие и технику.Одних гранатометов западного производства, в том числе, современных "Джавелинов" на вооружении у российской армии и республик Донбасса сейчас до нескольких сотен.Да, их (поставок оружия – Ред.) достаточно много, часть из них уничтожается еще на Западе Украины, еще по пути, но, к сожалению, часть доходит в войска. Часть используется украинской армией - и этой части, к сожалению, хватает, чтобы потери с нашей стороны увеличились.СЫМА: Понятно, логично. Вы ответили на мой вопрос. Еще вот что хочу спросить. Если это представляет военную тайну, можете не отвечать. После того, как освободите Донбасс, а я верю, что освободите, украинская армия потеряет возможность сопротивления. Но, когда освободите Донбасс, следующей целью станет Харьков. Харьков легче будет брать, или тяжелее?ПРОКУДИН: Украинские вооруженные силы сейчас продолжают представлять угрозу. В нынешнем виде политический проект (украинский – Ред.) представляет угрозу и, как сказало высшее политическое руководство – специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. Скорее всего, освобождением Донбасса дело не ограничится, потому, что очевидно - на этом цели (СВО – Ред.) достигнуты не будут. ГРОМОВ: Вы знаете, во-первых, я все-таки, не служу в Генеральном штабе вооруженных сил РФ, я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос. Поэтому, после освобождения Донбасса – да, возможно это будет Харьков, потому что Харьков это приграничье, это угроза Белгороду и другим городам, находящимся вблизи границы с Украиной.С Харьковом будет, мне кажется, непросто все-таки. Харьков – это город, в котором живет два миллиона человек. У российской армии пока что не было опыта взятия таких крупных городов. Поэтому - да, это будет непросто, но это все-таки нужно будет сделать, просто ради безопасности, я так считаю.СЫМА: Уважаемые журналисты! На Донбассе вы встречали мирных жителей, пострадавших от войны. Что они говорят о Китае?ГРОМОВ: Я могу сказать так. Для них весь Китай, который они видели – это журналист китайского телеканала Лу Ю Гуань, с которым мне доводилось пересекаться в Донецке. Лу, который сам себя называет "Юра", его имя выговаривать людям сложно, поэтому он всем предлагает называть себя Юра.Он очень добрый человек, он угощает детей конфетами, он помогает людям выезжать в безопасные места. Поэтому, наверняка те люди, которые его повстречали, они думают про Китай с благодарностью.СЫМА: Пожалуй, на этом можно и закончить… Ребята рассказали о том, что видели, мне было очень интересно. Мы должны делать новости конкретными, не про каких-то абстрактных лиц, а о конкретных людях.Вот перед вами два человека. Они учились в университетах, потом строили планы на жизнь, у них есть их семьи и любимые люди, но они отправились на фронт на Донбасс, чтобы рассказать миру о том, что на самом деле происходит там, на передовой. Эти два журналиста, неважно, как долго они работают в журналистике, но мы можем брать с них пример, потому что они пошли на риск для того, чтобы донести до людей правду.Это настоящий профессионализм, мое почтение вам обоим. Всем журналистам "России сегодня", кто находится на линии фронта на Донбассе. Всем тем, кто объективно освещает реальную ситуацию там.Я в Пекине, вы в Москве – и, хотя между нами и пять часов разницы во времени и большое расстояние, но мы хорошо чувствуем, где холод, а где дружеское тепло. Мы правильно видим, где черное, а где белое, мы можем почувствовать что-то общее. У нас общая историческая позиция, мы против гегемонии, мы хотим мира.Мы хотим мира, в том числе, на Украине, на Донбассе. Всем жителям Украины и народу России - чтобы у них была возможность жить так, как они хотят жить. Вот почему мы стремимся к миру. Китайский народ всегда за мир. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мир вам!В Китае 1 миллиард 400 миллионов населения. Среди этого миллиарда с лишним есть и те, кого мы зовем либеральной интеллигенцией. Они отрицают и нашу культуру, и наш строй.Но если отбросить их, то из миллиарда четырехсот миллионов - большинство хорошо понимают, что то, что сейчас переживает Россия, в недалеком будущем, возможно, свалится и на нас. Я о Южно-Китайском море, о Тайване. Мы, китайцы, уже чувствуем приближающееся кровопролитие.Спикер палаты Конгресса США Пелоси снова накручивает проблему с Тайванем. Поэтому необходимо поддержать русский народ, борющийся против западной гегемонии. На самом деле они защищают интересы китайского народа. Наша позиция по этому вопросу остается прежней, наши сердца с вами, мы вместе!*Организация, запрещенная в РФ

https://ukraina.ru/20220823/1037961392.html

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