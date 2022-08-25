https://ukraina.ru/20220825/1038103942.html
Путин увеличил численность ВС РФ
Путин увеличил численность ВС РФ - 25.08.2022 Украина.ру
Путин увеличил численность ВС РФ
Президент России Владимир Путин указал увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, сообщается в официальном указе, опубликованном 25 августа Кремля
2022-08-25T15:14
2022-08-25T15:14
2022-08-25T15:33
новости
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Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о существенном преимуществе ВС РФ перед украинской армией. По его словам, преимущество заключается прежде всего в артиллерийском обеспечении и господстве в небе над Украиной.
https://ukraina.ru/20220822/1037966257.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, вс рф, численность
Новости, Владимир Путин, ВС РФ, численность
Путин увеличил численность ВС РФ
15:14 25.08.2022 (обновлено: 15:33 25.08.2022)
Президент России Владимир Путин указал увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, сообщается в официальном указе, опубликованном 25 августа Кремля