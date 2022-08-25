Путин увеличил численность ВС РФ - 25.08.2022 Украина.ру
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Путин увеличил численность ВС РФ
Путин увеличил численность ВС РФ - 25.08.2022 Украина.ру
Путин увеличил численность ВС РФ
Президент России Владимир Путин указал увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, сообщается в официальном указе, опубликованном 25 августа Кремля
2022-08-25T15:14
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Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о существенном преимуществе ВС РФ перед украинской армией. По его словам, преимущество заключается прежде всего в артиллерийском обеспечении и господстве в небе над Украиной.
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новости, владимир путин, вс рф, численность
Новости, Владимир Путин, ВС РФ, численность

Путин увеличил численность ВС РФ

15:14 25.08.2022 (обновлено: 15:33 25.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин указал увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, сообщается в официальном указе, опубликованном 25 августа Кремля
Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о существенном преимуществе ВС РФ перед украинской армией. По его словам, преимущество заключается прежде всего в артиллерийском обеспечении и господстве в небе над Украиной.
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 17:49
TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на УкраинеСША стратегически проиграют России, независимо от исхода специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Рамон Маркс для издания The National Interest
 
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