https://ukraina.ru/20220825/1038103942.html

Путин увеличил численность ВС РФ

Путин увеличил численность ВС РФ - 25.08.2022 Украина.ру

Путин увеличил численность ВС РФ

Президент России Владимир Путин указал увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, сообщается в официальном указе, опубликованном 25 августа Кремля

2022-08-25T15:14

2022-08-25T15:14

2022-08-25T15:33

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Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о существенном преимуществе ВС РФ перед украинской армией. По его словам, преимущество заключается прежде всего в артиллерийском обеспечении и господстве в небе над Украиной.

https://ukraina.ru/20220822/1037966257.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, вс рф, численность