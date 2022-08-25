https://ukraina.ru/20220825/1038103211.html

В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине

В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине - 25.08.2022 Украина.ру

В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине

Украинские прокуроры и судьи требовали осуждения жителей Донбасса на реальные сроки, даже при отсутствии веских доказательств, рассказал бывший прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко. Об этом 25 августа передает РИА Новости

2022-08-25T14:58

2022-08-25T14:58

2022-08-25T14:58

новости

суд

прокуратура

дискриминация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102498/44/1024984419_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_fff73c269f8995f68d28986f9fb4809b.jpg

В свое время Овчаренко подал рапорт об увольнении и покинул территорию, подконтрольную киевскому режиму. Он рассказал, что был отстранен за отказ от обвинения по одному из таких дел.По его словам, после отказа Овчаренко, пришел прокурор из областной прокуратуры, однако суд все равно вынес оправдательный приговор по тому делу.Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стал Александр Клименко. Назначение руководителя САП, а также главы НАБУ является одним из требований ЕС для Украины как кандидата на вступление в блок.

https://ukraina.ru/20220822/1037934286.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суд, прокуратура, дискриминация