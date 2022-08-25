В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038103211.html
В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине
В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине
Украинские прокуроры и судьи требовали осуждения жителей Донбасса на реальные сроки, даже при отсутствии веских доказательств, рассказал бывший прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко. Об этом 25 августа передает РИА Новости
2022-08-25T14:58
2022-08-25T14:58
новости
суд
прокуратура
дискриминация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102498/44/1024984419_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_fff73c269f8995f68d28986f9fb4809b.jpg
В свое время Овчаренко подал рапорт об увольнении и покинул территорию, подконтрольную киевскому режиму. Он рассказал, что был отстранен за отказ от обвинения по одному из таких дел.По его словам, после отказа Овчаренко, пришел прокурор из областной прокуратуры, однако суд все равно вынес оправдательный приговор по тому делу.Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стал Александр Клименко. Назначение руководителя САП, а также главы НАБУ является одним из требований ЕС для Украины как кандидата на вступление в блок.
https://ukraina.ru/20220822/1037934286.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102498/44/1024984419_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c5d20c2f452811bca108b3c6bab5faa1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суд, прокуратура, дискриминация
Новости, суд, Прокуратура, дискриминация

В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине

14:58 25.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские прокуроры и судьи требовали осуждения жителей Донбасса на реальные сроки, даже при отсутствии веских доказательств, рассказал бывший прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко. Об этом 25 августа передает РИА Новости
По указанию областной прокуратуры все дела (которые касались жителей Донецка) должны были быть с назначением наказания с реальным сроком, даже если не было доказательств.
В свое время Овчаренко подал рапорт об увольнении и покинул территорию, подконтрольную киевскому режиму. Он рассказал, что был отстранен за отказ от обвинения по одному из таких дел.
По его словам, после отказа Овчаренко, пришел прокурор из областной прокуратуры, однако суд все равно вынес оправдательный приговор по тому делу.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стал Александр Клименко. Назначение руководителя САП, а также главы НАБУ является одним из требований ЕС для Украины как кандидата на вступление в блок.
Аммиак труба
22 августа, 10:56
Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в судеБывшего руководителя "Укрхимтрансаммиака" обвинили в создании условий, по которым российская компания отсудила 1,5 млн долларов США. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
 
НовостисудПрокуратурадискриминация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Владимир Евсеев о том, с какой целью российская армия увеличена на 140 тыс человек
16:31Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину
16:15Потери ВСУ, переворот, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августа
16:13"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумах
16:07Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу
16:00"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля
15:51Спецоперация: пять британских сценариев
15:49Ударом высокоточного оружия ВС РФ уничтожили эшелон с украинскими резервистами
15:44Неприятная правда про Украину, которую говорить легко
15:36Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки
15:14Путин увеличил численность ВС РФ
15:13Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео
15:12Ждут неминуемой победы: что показала украинская социология
14:58В прокуратуре ДНР рассказали о дискриминации жителей Донбасса на Украине
14:43Николай Азаров о работе западных спецслужб и зачем в Украине убивают местных руководителей
14:33Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС
14:25Украина захвачена фашистами — эксперт
14:06С "агрессией" и плохой связью. Как Зеленский ворвался на заседание Совета Безопасности ООН
13:55"Третьего не дано": Медведев озвучил два варианта развязки украинского конфликта
13:50Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов"
Лента новостейМолния