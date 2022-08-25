Столтенберг назвал основной вызов для НАТО - 25.08.2022 Украина.ру
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Столтенберг назвал основной вызов для НАТО
Столтенберг назвал основной вызов для НАТО - 25.08.2022 Украина.ру
Столтенберг назвал основной вызов для НАТО
Сотрудничество КНР и России в Арктике является серьезным вызовом для Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он написал в статье для Globe and Mail 25 августа
2022-08-25T13:00
2022-08-25T13:00
новости
столтенберг
нато
арктика
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По словам Столтенберга, НАТО "заинтересована в сохранении безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере, и он рассматривает в этой связи присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, как укрепление позиций в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин объяснил, что вероятность полноценного участия НАТО в конфликте на Украине крайне мала. С резкой критикой подобной инициативы выступили и ряд французских лидеров общественного мнения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, столтенберг, нато, арктика
Новости, Столтенберг, НАТО, Арктика

Столтенберг назвал основной вызов для НАТО

13:00 25.08.2022
 
© AP / Johanna Geron, Pool via AP Скандинавия - НАТО Столтенберг Швеция Финляндия
 Скандинавия - НАТО Столтенберг Швеция Финляндия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP / Johanna Geron, Pool via AP
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Сотрудничество КНР и России в Арктике является серьезным вызовом для Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он написал в статье для Globe and Mail 25 августа
Ранее в этом году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и интересам.
По словам Столтенберга, НАТО "заинтересована в сохранении безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере, и он рассматривает в этой связи присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, как укрепление позиций в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин объяснил, что вероятность полноценного участия НАТО в конфликте на Украине крайне мала. С резкой критикой подобной инициативы выступили и ряд французских лидеров общественного мнения.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
08:59
"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на УкраинуРеализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить американских, французских или голландских военных сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, сказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Столтенберг назвал основной вызов для НАТО
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