https://ukraina.ru/20220825/1038092543.html

Столтенберг назвал основной вызов для НАТО

Столтенберг назвал основной вызов для НАТО - 25.08.2022 Украина.ру

Столтенберг назвал основной вызов для НАТО

Сотрудничество КНР и России в Арктике является серьезным вызовом для Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он написал в статье для Globe and Mail 25 августа

2022-08-25T13:00

2022-08-25T13:00

2022-08-25T13:00

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По словам Столтенберга, НАТО "заинтересована в сохранении безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере, и он рассматривает в этой связи присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, как укрепление позиций в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин объяснил, что вероятность полноценного участия НАТО в конфликте на Украине крайне мала. С резкой критикой подобной инициативы выступили и ряд французских лидеров общественного мнения.

https://ukraina.ru/20220825/1038077098.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, столтенберг, нато, арктика