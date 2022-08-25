Столтенберг назвал основной вызов для НАТО
© AP / Johanna Geron, Pool via AP Скандинавия - НАТО Столтенберг Швеция Финляндия
© AP / Johanna Geron, Pool via AP
Сотрудничество КНР и России в Арктике является серьезным вызовом для Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он написал в статье для Globe and Mail 25 августа
Ранее в этом году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и интересам.
По словам Столтенберга, НАТО "заинтересована в сохранении безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере, и он рассматривает в этой связи присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, как укрепление позиций в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин объяснил, что вероятность полноценного участия НАТО в конфликте на Украине крайне мала. С резкой критикой подобной инициативы выступили и ряд французских лидеров общественного мнения.
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