https://ukraina.ru/20220825/1038088771.html

Запад определился с преемником Зеленского — Кива

Запад определился с преемником Зеленского — Кива - 25.08.2022 Украина.ру

Запад определился с преемником Зеленского — Кива

Запад определился с преемником Владимира Зеленского, контролировать западные территории Украины будут главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко. Таким мнением поделился 25 августа в своем Telegram лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива

2022-08-25T11:59

2022-08-25T11:59

2022-08-25T11:59

валерий залужный

кива

владимир зеленский

новости

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"Западные СМИ продолжают системно раскручивать главкома Залужного из команды Порошенко, восхваляя и восхищаясь его смелостью, умом и красотой! Становится все более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днем становится все более токсичным и вызывающим раздражение", - написал Кива. По его мнению, "план смены команд у власти возник у Вашингтона еще весной, Залужный, Порошенко, Аваков, Кличко - те, кто будут дальше стоять у "руля" для контроля западных территорий Украины". Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны Украины, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины". Позднее Зеленский заявил, что не собирается отправлять Залужного в отставку или переводить его на другую должность.

https://ukraina.ru/20220817/1037788134.html

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валерий залужный, кива, владимир зеленский, новости