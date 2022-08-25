https://ukraina.ru/20220825/1038084668.html
Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области - 25.08.2022 Украина.ру
Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали 55-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке терактов на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво". Задержанный получал задания от членов украинского "Азова"*. Об этом говорится в распространенном ЦОС ФСБ России сообщении
2022-08-25T10:56
2022-08-25T10:56
2022-08-25T10:56
новости
"азов"
теракт
россия
фсб
калининградская область
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Дома у задержанного провели обыск и нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и запрещенную символику.Инструкцию по изготовлению бомбы прислали представители "Азова"*. Задержанный купил компоненты и собрал взрывное устройство. Также мужчина передал украинским кураторам план-схемы и видеозаписи поселка Переяславское.*запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038083720_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_512036228789db52e6277b6afd8172e2.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "азов", теракт, россия, фсб, калининградская область
Новости, "Азов", теракт, Россия, ФСБ, Калининградская область
Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали 55-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке терактов на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво". Задержанный получал задания от членов украинского "Азова"*. Об этом говорится в распространенном ЦОС ФСБ России сообщении
Дома у задержанного провели обыск и нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и запрещенную символику.
Инструкцию по изготовлению бомбы прислали представители "Азова"*. Задержанный купил компоненты и собрал взрывное устройство. Также мужчина передал украинским кураторам план-схемы и видеозаписи поселка Переяславское.
*запрещенная в России террористическая организация