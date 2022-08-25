Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области - 25.08.2022 Украина.ру
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Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области - 25.08.2022 Украина.ру
Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали 55-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке терактов на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво". Задержанный получал задания от членов украинского "Азова"*. Об этом говорится в распространенном ЦОС ФСБ России сообщении
2022-08-25T10:56
2022-08-25T10:56
новости
"азов"
теракт
россия
фсб
калининградская область
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Дома у задержанного провели обыск и нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и запрещенную символику.Инструкцию по изготовлению бомбы прислали представители "Азова"*. Задержанный купил компоненты и собрал взрывное устройство. Также мужчина передал украинским кураторам план-схемы и видеозаписи поселка Переяславское.*запрещенная в России террористическая организация
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новости, "азов", теракт, россия, фсб, калининградская область
Новости, "Азов", теракт, Россия, ФСБ, Калининградская область

Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области

10:56 25.08.2022
 
© скриншотЗадержание сторонника "Азова" в Калининградской области
Задержание сторонника Азова в Калининградской области
© скриншот
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В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали 55-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке терактов на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво". Задержанный получал задания от членов украинского "Азова"*. Об этом говорится в распространенном ЦОС ФСБ России сообщении
Дома у задержанного провели обыск и нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и запрещенную символику.
Инструкцию по изготовлению бомбы прислали представители "Азова"*. Задержанный купил компоненты и собрал взрывное устройство. Также мужчина передал украинским кураторам план-схемы и видеозаписи поселка Переяславское.
*запрещенная в России террористическая организация
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Новости"Азов"терактРоссияФСБКалининградская область
 
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Заголовок открываемого материала
11:10Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
11:00День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили тысячи евреев в городке Березно
10:56Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
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