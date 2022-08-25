https://ukraina.ru/20220825/1038084668.html

Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области

Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области - 25.08.2022 Украина.ру

Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали 55-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке терактов на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво". Задержанный получал задания от членов украинского "Азова"*. Об этом говорится в распространенном ЦОС ФСБ России сообщении

2022-08-25T10:56

2022-08-25T10:56

2022-08-25T10:56

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"азов"

теракт

россия

фсб

калининградская область

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Дома у задержанного провели обыск и нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и запрещенную символику.Инструкцию по изготовлению бомбы прислали представители "Азова"*. Задержанный купил компоненты и собрал взрывное устройство. Также мужчина передал украинским кураторам план-схемы и видеозаписи поселка Переяславское.*запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html

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новости, "азов", теракт, россия, фсб, калининградская область