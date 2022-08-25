https://ukraina.ru/20220825/1038083953.html
Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений - 25.08.2022 Украина.ру
Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
Российские войска могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генштабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки западного оружия. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T10:48
2022-08-25T10:48
2022-08-25T10:48
владимир зеленский
россия
оружие
украина
генштаб
всу
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Если бы Россия нанесла такой удар, осуществлять поставки было бы гораздо сложнее, уверен эксперт.Пока же это западное оружие прибывает в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, россия, оружие, украина, генштаб, всу
Владимир Зеленский, Россия, оружие, Украина, Генштаб, ВСУ
Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
Российские войска могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генштабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки западного оружия. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
Если бы Россия нанесла такой удар, осуществлять поставки было бы гораздо сложнее, уверен эксперт.
"Это вызывает и у меня удивление, я внятного объяснения не нахожу, что кто-то там хочет сохранить Зеленского, видимо, для подписания акта о капитуляции. Хотя не вижу в этом большой необходимости", - констатировал Сивков.
Пока же это западное оружие прибывает в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки, заключил собеседник издания.