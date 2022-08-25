https://ukraina.ru/20220825/1038083953.html

Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений

Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений - 25.08.2022 Украина.ру

Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений

Российские войска могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генштабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки западного оружия. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-25T10:48

2022-08-25T10:48

2022-08-25T10:48

владимир зеленский

россия

оружие

украина

генштаб

всу

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Если бы Россия нанесла такой удар, осуществлять поставки было бы гораздо сложнее, уверен эксперт.Пока же это западное оружие прибывает в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, россия, оружие, украина, генштаб, всу