Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038083953.html
Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений - 25.08.2022 Украина.ру
Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
Российские войска могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генштабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки западного оружия. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T10:48
2022-08-25T10:48
владимир зеленский
россия
оружие
украина
генштаб
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_0:19:1042:606_1920x0_80_0_0_f4c03fe566dfc77a2a31cd77023dfd70.jpg
Если бы Россия нанесла такой удар, осуществлять поставки было бы гораздо сложнее, уверен эксперт.Пока же это западное оружие прибывает в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_64ba98cba3b3a260c8ddb9ba025d1aa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, россия, оружие, украина, генштаб, всу
Владимир Зеленский, Россия, оружие, Украина, Генштаб, ВСУ

Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений

10:48 25.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Российские войска могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генштабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки западного оружия. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
Если бы Россия нанесла такой удар, осуществлять поставки было бы гораздо сложнее, уверен эксперт.
"Это вызывает и у меня удивление, я внятного объяснения не нахожу, что кто-то там хочет сохранить Зеленского, видимо, для подписания акта о капитуляции. Хотя не вижу в этом большой необходимости", - констатировал Сивков.
Пока же это западное оружие прибывает в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки, заключил собеседник издания.
 
Владимир ЗеленскийРоссияоружиеУкраинаГенштабВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала