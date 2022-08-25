https://ukraina.ru/20220825/1038083518.html

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций - 25.08.2022 Украина.ру

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций

Страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам

2022-08-25T10:42

2022-08-25T10:42

2022-08-25T10:42

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Она отметила, что за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз.Когда началась СВО, то Запад оказывал на Индию давление с целью прекращения импорта российской нефти, но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление, рассказала глава форума БРИКС.По ее словам, Россия была заверена, что поставки не будут прекращены санкции не повлияют на взаимоотношение стран.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

брикс, новости, санкции, россия