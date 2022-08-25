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Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций - 25.08.2022 Украина.ру
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
Страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам
2022-08-25T10:42
2022-08-25T10:42
2022-08-25T10:42
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санкции
россия
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Она отметила, что за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз.Когда началась СВО, то Запад оказывал на Индию давление с целью прекращения импорта российской нефти, но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление, рассказала глава форума БРИКС.По ее словам, Россия была заверена, что поставки не будут прекращены санкции не повлияют на взаимоотношение стран.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
брикс, новости, санкции, россия
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
Страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам
"Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций", — сказала Ананд.
Она отметила, что за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз.
Когда началась СВО, то Запад оказывал на Индию давление с целью прекращения импорта российской нефти, но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление, рассказала глава форума БРИКС.
По ее словам, Россия была заверена, что поставки не будут прекращены санкции не повлияют на взаимоотношение стран.