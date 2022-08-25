Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций - 25.08.2022 Украина.ру
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Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций - 25.08.2022 Украина.ру
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
Страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам
2022-08-25T10:42
2022-08-25T10:42
брикс
новости
санкции
россия
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Она отметила, что за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз.Когда началась СВО, то Запад оказывал на Индию давление с целью прекращения импорта российской нефти, но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление, рассказала глава форума БРИКС.По ее словам, Россия была заверена, что поставки не будут прекращены санкции не повлияют на взаимоотношение стран.
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брикс, новости, санкции, россия
БРИКС, Новости, Санкции, Россия

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций

10:42 25.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам

"Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций", — сказала Ананд.

Она отметила, что за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз.
Когда началась СВО, то Запад оказывал на Индию давление с целью прекращения импорта российской нефти, но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление, рассказала глава форума БРИКС.
По ее словам, Россия была заверена, что поставки не будут прекращены санкции не повлияют на взаимоотношение стран.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:25
Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
 
БРИКСНовостиСанкцииРоссия
 
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