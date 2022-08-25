Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине - 25.08.2022 Украина.ру
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Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине
Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине
Власти США рассматривают возможности поставок истребителей Украине, но финальное решение они еще не приняли, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол на брифинге
2022-08-25T08:13
2022-08-25T08:13
пентагон
сша
истребители
украина
новости
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По его словам, поставка отдельных видов вооружения Киеву может занять от одного года до трех лет, потому что отдельные виды оружия находятся на стадии разработки.Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении киевскому режиму пакета военной помощи общей стоимостью почти $3 млрд. Вашингтон выделяет средства, на которые Киев будет закупать системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также средства противодействия беспилотникам и радары.
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пентагон, сша, истребители, украина, новости
Пентагон, США, истребители, Украина, Новости

Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

08:13 25.08.2022
 
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
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Власти США рассматривают возможности поставок истребителей Украине, но финальное решение они еще не приняли, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол на брифинге
Я готов заявить вам, что (поставки) истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято.
Колин Кол
замглавы Пентагона
По его словам, поставка отдельных видов вооружения Киеву может занять от одного года до трех лет, потому что отдельные виды оружия находятся на стадии разработки.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении киевскому режиму пакета военной помощи общей стоимостью почти $3 млрд. Вашингтон выделяет средства, на которые Киев будет закупать системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также средства противодействия беспилотникам и радары.
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