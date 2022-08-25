https://ukraina.ru/20220825/1038075988.html

Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине - 25.08.2022 Украина.ру

Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

Власти США рассматривают возможности поставок истребителей Украине, но финальное решение они еще не приняли, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол на брифинге

2022-08-25T08:13

2022-08-25T08:13

2022-08-25T08:13

пентагон

сша

истребители

украина

новости

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По его словам, поставка отдельных видов вооружения Киеву может занять от одного года до трех лет, потому что отдельные виды оружия находятся на стадии разработки.Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении киевскому режиму пакета военной помощи общей стоимостью почти $3 млрд. Вашингтон выделяет средства, на которые Киев будет закупать системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также средства противодействия беспилотникам и радары.

https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пентагон, сша, истребители, украина, новости