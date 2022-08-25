https://ukraina.ru/20220825/1038075477.html

Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу

Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу - 25.08.2022 Украина.ру

Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался о последствиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС для Европейского союза (ЕС), передает 25 августа РИА Новости

2022-08-25T08:09

2022-08-25T08:09

2022-08-25T08:09

запорожская аэс

украина

евросоюз

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рогов

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"В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера", — отметил представитель Запорожья.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее передать контроль над ЗАЭС миссии МАГАТЭ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.Россия представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.

https://ukraina.ru/20220825/1038066275.html

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запорожская аэс, украина, евросоюз, новости, рогов