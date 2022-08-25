Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу - 25.08.2022 Украина.ру
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Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу
Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу - 25.08.2022 Украина.ру
Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался о последствиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС для Европейского союза (ЕС), передает 25 августа РИА Новости
2022-08-25T08:09
2022-08-25T08:09
запорожская аэс
украина
евросоюз
новости
рогов
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"В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера", — отметил представитель Запорожья.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее передать контроль над ЗАЭС миссии МАГАТЭ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.Россия представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.
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запорожская аэс, украина, евросоюз, новости, рогов
Запорожская АЭС, Украина, Евросоюз, Новости, Рогов

Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу

08:09 25.08.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался о последствиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС для Европейского союза (ЕС), передает 25 августа РИА Новости
"В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера", — отметил представитель Запорожья.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее передать контроль над ЗАЭС миссии МАГАТЭ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.
Россия представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ 23 августа.
Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
04:45
Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭСОбстрелы Запорожской АЭС вооружёнными формированиями киевского режима, скорее всего, являются результатом целенаправленной политики его руководства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий
 
Запорожская АЭСУкраинаЕвросоюзНовостиРогов
 
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