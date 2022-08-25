"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров - 25.08.2022 Украина.ру
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"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров
"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров - 25.08.2022 Украина.ру
"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров
Россия надеется на урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но при условии полного выполнения целей и задач СВО, поставленных российским руководством, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя журналистам в ООН
2022-08-25T07:28
2022-08-25T07:28
россия
украина
небензя
новости
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Также он показал используемые киевским режимом против мирных жителей мины "Лепесток" и рассказал о пострадавших от этого оружия.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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россия, украина, небензя, новости
Россия, Украина, Небензя, Новости

"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров

07:28 25.08.2022
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP / Seth Wenig
Читать в
Россия надеется на урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но при условии полного выполнения целей и задач СВО, поставленных российским руководством, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя журналистам в ООН
Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты.
Заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Василий Небензя
постоянный представитель РФ при ООН
Также он показал используемые киевским режимом против мирных жителей мины "Лепесток" и рассказал о пострадавших от этого оружия.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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