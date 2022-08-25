https://ukraina.ru/20220825/1038074653.html

"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров

"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров - 25.08.2022 Украина.ру

"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров

Россия надеется на урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но при условии полного выполнения целей и задач СВО, поставленных российским руководством, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя журналистам в ООН

2022-08-25T07:28

2022-08-25T07:28

2022-08-25T07:28

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Также он показал используемые киевским режимом против мирных жителей мины "Лепесток" и рассказал о пострадавших от этого оружия.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, небензя, новости