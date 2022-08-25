https://ukraina.ru/20220825/1038072668.html

“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС

“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС - 25.08.2022 Украина.ру

“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС

США и ЕС “могут не дождаться” результата своих действий, направленных на причинение экономического ущерба РФ, потому что их экономика оказалась гораздо более уязвимой, чем российская. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-08-25T07:15

2022-08-25T07:15

2022-08-25T07:15

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александр дудчак

ес

сша

экономический кризис

великая депрессия

дефолт

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По его словам, руководство США и стран ЕС вскоре будут слишком занято своими внутренними проблемами.Экономист считает, что устойчивость, которую показала перед лицом западных санкций российская экономика в сочетании с экономическими проблемами на Западе, “полностью меняет систему взаимоотношений с так называемыми цивилизованными странами”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220729/1036991457.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дудчак, ес, сша, экономический кризис, великая депрессия, дефолт