https://ukraina.ru/20220825/1038072668.html
“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС
“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС - 25.08.2022 Украина.ру
“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС
США и ЕС “могут не дождаться” результата своих действий, направленных на причинение экономического ущерба РФ, потому что их экономика оказалась гораздо более уязвимой, чем российская. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-08-25T07:15
2022-08-25T07:15
2022-08-25T07:15
новости
александр дудчак
ес
сша
экономический кризис
великая депрессия
дефолт
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По его словам, руководство США и стран ЕС вскоре будут слишком занято своими внутренними проблемами.Экономист считает, что устойчивость, которую показала перед лицом западных санкций российская экономика в сочетании с экономическими проблемами на Западе, “полностью меняет систему взаимоотношений с так называемыми цивилизованными странами”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220729/1036991457.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр дудчак, ес, сша, экономический кризис, великая депрессия, дефолт
Новости, Александр Дудчак, ЕС, США, экономический кризис, великая депрессия, дефолт
“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС
США и ЕС “могут не дождаться” результата своих действий, направленных на причинение экономического ущерба РФ, потому что их экономика оказалась гораздо более уязвимой, чем российская. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак