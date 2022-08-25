“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС - 25.08.2022 Украина.ру
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“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС
“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС - 25.08.2022 Украина.ру
“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС
США и ЕС “могут не дождаться” результата своих действий, направленных на причинение экономического ущерба РФ, потому что их экономика оказалась гораздо более уязвимой, чем российская. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-08-25T07:15
2022-08-25T07:15
новости
александр дудчак
ес
сша
экономический кризис
великая депрессия
дефолт
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По его словам, руководство США и стран ЕС вскоре будут слишком занято своими внутренними проблемами.Экономист считает, что устойчивость, которую показала перед лицом западных санкций российская экономика в сочетании с экономическими проблемами на Западе, “полностью меняет систему взаимоотношений с так называемыми цивилизованными странами”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, александр дудчак, ес, сша, экономический кризис, великая депрессия, дефолт
Новости, Александр Дудчак, ЕС, США, экономический кризис, великая депрессия, дефолт

“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС

07:15 25.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США и ЕС “могут не дождаться” результата своих действий, направленных на причинение экономического ущерба РФ, потому что их экономика оказалась гораздо более уязвимой, чем российская. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
По его словам, руководство США и стран ЕС вскоре будут слишком занято своими внутренними проблемами.

В Европе они могут пройти точку невозврата – закрытие многих предприятий, потерю целых отраслей. Соединённые Штаты – ... они стоят на грани дефолта по государственному долгу. ... Посмотрим, как они будут выходить в этот раз, потому что там назревает кризис похлеще 2008 года и Великой депрессии прошлого века

Александр Дудчак
Александр Дудчак
Эксперт Института стран СНГ
Экономист считает, что устойчивость, которую показала перед лицом западных санкций российская экономика в сочетании с экономическими проблемами на Западе, “полностью меняет систему взаимоотношений с так называемыми цивилизованными странами”.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 07:54
"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики СШАЗрители американского телеканала CNBC 28 июля отреагировали на заявления президента Джо Байдена о состоянии экономики США и о возможном наступлении рецессии
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлександр ДудчакЕССШАэкономический кризисвеликая депрессиядефолт
 
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