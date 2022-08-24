https://ukraina.ru/20220824/1038059264.html

Александр Дудчак о точке невозврата для Европы, воровстве газа Украиной и курсе рубля

Александр Дудчак о точке невозврата для Европы, воровстве газа Украиной и курсе рубля - 24.08.2022 Украина.ру

Александр Дудчак о точке невозврата для Европы, воровстве газа Украиной и курсе рубля

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T17:08

2022-08-24T17:08

2022-08-24T17:08

интервью

александр дудчак

российский газ

ес

сша

экономика

рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102893/28/1028932893_186:0:722:302_1920x0_80_0_0_11d0d6ba5da263e8f066a6493f715334.jpg

Соединенные Штаты Америки вполне успешно топят европейскую экономику, используя для этого в качестве предлога украинский конфликт, считает эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.- Александр, с 24 февраля прошло полгода. Давайте подведём промежуточные экономические итоги. Кто оказался у разбитого корыта в результате действия антироссийских санкций?– Да, в принципе, полгода - достаточный срок, чтобы оценить произошедшее, оценить, как повлияли санкции, и вообще, что произошло в мире. Но знаете, есть, конечно, море положительного, и есть то, что вызывает определённое чувство неудовлетворённости, так скажем.Во-первых, происходят действительно тектонические сдвиги в мировой системе международных экономических отношений. Идёт дедолларизация и мировой экономики, и российской.Санкции, которые были введены против России с надеждой, что они её разрушат, не сработали. Мы это прекрасно видим сейчас. В принципе-то, курс (доллара – Ред.) стабилизировался даже на уровне более низком, чем имело бы смысл.Полки прилавков наполнены, сотрудничество со странами, которые вполне могут заменить выбывших бывших партнёров, идёт нормально. Цели ясны, задачи определены.Понятно, где были допущены ошибки. Допустим, с досадой определённой можно сказать, что не все возможности, предоставленные нашими же врагами, использованы. Но, тем не менее, работа идёт, Кабмин действует крайне эффективно. Ему бы ещё в помощь финансовые власти, которые как-то действуют ещё в условиях старого мира, и пытаются эти условия натянуть на совершенно изменившиеся нынешние условия. Имеется в виду и понижение ключевой ставки, и кредитование по целевым направлениям под низкую ставку – то, что можно было бы сделать. Но, тем не менее, в этих условиях Кабмин выискивает возможности по целевым каким-то направлениям предоставлять ставки гораздо ниже целевой ставки Центрального банка. Ну, в общем-то, понятно, что надо делать дальше.Знаете, паники вообще не было изначально. Не было такого: что же мы будем делать, как будем жить в новых условиях. Нет, совершенно как-то и население, и руководство страны… Ну, руководство, наверное, было более информировано о происходящем и готовило соответствующие меры. А население отреагировало, по-моему, совершенно спокойно, никакой паники не было и близко. Даже никто не заготавливал никакую крупу, все смотрели с твёрдой уверенностью, что всё, что нас не убивает, делает нас крепче.В этом плане – действительно, это делает крепче, это полностью меняет систему взаимоотношений с так называемыми цивилизованными странами, которые ведут просто агрессивную политику.Правильно совершенно говорится, что это война на уничтожение. Вот этого не случилось. Да, они меняют тактику, меняют стратегию, переходят к таким планам долгой агрессии, долгого вялотекущего конфликта, постоянных стрессов, но это всё отлично возвращается уже тучами бумерангов в их экономику.И что будет с теперь экономикой Соединённых Штатов, что будет с экономикой Евросоюза – у них это должно вызывать гораздо больше опасений, чем то, чем же закончатся их попытки давить на Россию, на российскую экономику.Они могут просто не дождаться финала, когда им скажут: ну вот, санкции закончились, теперь ждём результата. Потому что они будут слишком заняты своими внутренними проблемами.В Европе они могут пройти точку невозврата – закрытие многих предприятий, потерю целых отраслей. Соединённые Штаты – в очередной раз, правда, они стоят на грани дефолта по государственному долгу. Но они обычно разрешали себе увеличивать долг. Посмотрим, как они будут выходить в этот раз, потому что там назревает кризис похлеще 2008 года и Великой депрессии прошлого века. Мы теперь можем совершенно спокойно с попкорном наблюдать, а что у вас будет теперь, у тех, кто пытался утопить российскую экономику. - Украина собирается воровать российский газ, который идёт через Украину. И тут много интересных вопросов. Каким образом это будет происходить?– Знаете, это потрясающее просто заявление, то, что выдал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков - что газ, который идёт по территории Украины, они на полном законном основании могут конфисковывать.Просто браво! Интересно, вот мы это услышали, а услышали ли это в Европе? Я надеюсь, что услышат. Если они это услышат, то цена может быть ещё выше, потому что от этой обезьяны с гранатой можно ждать чего угодно… Но заявить в этих условиях, что мы ещё и воровать газ будем, о чём люди думают?Он рассчитывает, что Россия будет закачивать газ в трубы, они будут воровать, и так будет постоянно? Достаточно будет одного факта грабежа газа, и российская сторона на полном основании совершенно законно просто завинтит вентиль до выяснения обстоятельств. Что они услышат потом от европейцев? Но, знаете, это подтверждает ещё раз, кто у них хозяин. Плевать они хотели на Европу, они её не боятся. То, что они делают - этому аплодируют в Вашингтоне. Браво, Дмитро! Молодец, правильно делаешь, пугай Европу, конфискуй, чтобы вообще они (Европа – Ред.) прекратили получать газ. Потому что это вполне работает на Соединённые Штаты, это вписывается в схему утопления Европы и ликвидацию её как экономического конкурента Соединённых Штатов.Вот за такие речи, наверное, Разумков может ещё получить премию от Госдепа. Причём, Газпром-то предлагал и по второму (направлению – Ред.), и сейчас предложения есть, и заявки отправляет на два пункта перекачки газа. По второму пункту отклонили, невзирая на то, что могли бы, в принципе, работать по двум направлениям. А Украина хочет вообще прекратить. Так что Украина в своём репертуаре.Почему-то газ - такая привычка, клептомания в отношении газа тянется на протяжении уже многих лет независимости Украины, и они в том же духе продолжают. Ну, хорошо.- Прогнозируется ли осенью ослабление рубля?– Всё, конечно, в руках Центрального банка. Скорее всего, Центральный банк рубль ослабит, потому что у него привычка так действовать, зарабатывать на изменении курса рубля осталась, невзирая на изменение условий существования всей мировой экономической системы.Они (в ЦБ – Ред.) по-прежнему умудряются заниматься любимым делом, спекуляциями на курсе, невзирая на настоятельные призывы и экономистов, и специалистов, и даже Кабинета министров. Такая стратегия у них остаётся. Так что, скорее всего, курс рубля ослабят. Они делают сейчас всё возможное для того, чтобы и валютная выручка уходила из России. Продолжают упрощать условия для вывода капитала, он уходит из России.Замечательные были меры приняты в начале для ликвидации таких возможностей. Но сейчас идут достаточно серьёзные послабления, и, наверное, скажут: ну вот, мы исключительно в интересах экономики России немножко ослабили курс рубля для наполнения бюджета, но за счёт того, что у нас стало меньше долларов.То есть они действуют в прежней парадигме и совершенно не хотят учитывать того, что есть потребности экономики, есть нестандартные условия функционирования, нужна, по большому счёту, мобилизация экономики.Она происходит, но силами Кабинета министров, без помощи финансовых властей, к сожалению. Если бы действовали согласованно, конечно, были бы результаты совершенно иные. И можно было бы не говорить о том, какой ВВП будет по итогам года, какие будут потери. Можно было бы говорить о том, что ВВП-то подрос, это вполне были бы реальные перспективы. Но пока, имеем то, что имеем, как говорил президент Кравчук. И пока не видно изменений.- Чего ожидать от доллара? Впервые за 20 лет на российском рынке доллар обогнал по стоимости евро?– Это то, о чем мы и говорили. По большому счёту Соединённые Штаты успешно топят экономику Евросоюза, евро дешевеет, идёт отток капитала в Соединённые Штаты. Это последствия хорошо спланированной политики Соединённых Штатов в отношении Европейского союза, предлогом для которой используется конфликт на Украине. Замечательно они всё сверстали, и теперь мы уже видим, спустя полгода, достаточно чёткие такие результаты, они в этом тоже проявляются.

https://ukraina.ru/20220302/1033420909.html

https://ukraina.ru/20220823/1037979056.html

https://ukraina.ru/20220818/1037840257.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, александр дудчак, российский газ, ес, сша, экономика, рф