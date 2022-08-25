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Главное на 25 августа: в России и в мире

Главное на 25 августа: в России и в мире - 25.08.2022 Украина.ру

Главное на 25 августа: в России и в мире

Совет Госдумы примет заявление по Украине, вице-премьер РФ осмотрит пострадавшие от пожаров регионы России, власти Сирии и Абхазии подпишут меморандум о взаимопонимании. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру

2022-08-25T05:00

2022-08-25T05:00

2022-08-25T05:00

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РоссияСпециальное заявление по ситуации на Украине примут депутаты на Совете ГД РФ.22 августа Геннадий Зюганов на совещании руководителей фракций Госдумы предложил рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Парламентарии решили подготовить заявление, которое направят в ООН и всем межпарламентским организациям.Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетит Карелию. В Петрозаводске Патрушев проведет совещание по вопросам обеспечения экономической безопасности Республики, посетит ряд промышленных предприятий. Запланирована встреча с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.Пострадавшие от пожаров Рязанскую и Нижегородскую области, Республику Марий Эл посетит вице-премьер Дмитрий Григоренко.Григоренко возглавил комиссию по координации работ по локализации и ликвидации лесных пожаров. Комиссия соберет предложения для улучшения системы мониторинга и реагирования на угрозы, связанные с пожарами.Приговор по делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере вынесет Солнечный районный суд в Хабаровском крае. Пожар на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел ночью 23 июля 2019 года, погибли четверо детей, 11 человек (шестеро детей и пятеро взрослых) пострадали.Начальника отдела надзорной деятельности по Солнечному району МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева обвинили в халатности. Директора ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова и главу лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова - в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.Ближнее зарубежьеМолодежный форум СНГ и ЕАЭС откроется в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). Мероприятие организовывает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).Власти Абхазии и Сирии подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций. Абхазию посетил глава МИД Сирии Фейсала Микдад. 25 августа запланированы встречи вместе с президентом Асланом Бжания в парламенте и правительстве.МирМинистр обороны Израиля Бени Ганц прилетит в США. В Вашингтоне он встретится с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, посетит Центральное командование ВС США во Флориде. После США Ганц отправится в Японию.Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Алжир. Поездка будет способствовать укреплению двусторонних отношений, укреплению сотрудничества перед лицом региональных вызовов и продолжению работы по умиротворению в контексте истории, сообщили французские СМИ.Алжир получил независимость от Франции в 1962 году после восьмилетней войны.

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