https://ukraina.ru/20220825/1038050087.html

"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области

"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области - 25.08.2022 Украина.ру

"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области идет на поправку, сказал его заместитель Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру

2022-08-25T07:45

2022-08-25T07:45

2022-08-25T07:45

сальдо

кирилл стремоусов

херсонская область

новости

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Ранее стало известно, что главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо внезапно госпитализировали после проведенного медицинского обследования.Он добавил, что с главой военно-гражданской администрации Херсонской области все нормально, он идет на поправку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220824/1038035334.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сальдо, кирилл стремоусов, херсонская область, новости