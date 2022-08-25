https://ukraina.ru/20220825/1038050087.html
"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области
"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области - 25.08.2022 Украина.ру
"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области идет на поправку, сказал его заместитель Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-08-25T07:45
2022-08-25T07:45
2022-08-25T07:45
сальдо
кирилл стремоусов
херсонская область
новости
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Ранее стало известно, что главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо внезапно госпитализировали после проведенного медицинского обследования.Он добавил, что с главой военно-гражданской администрации Херсонской области все нормально, он идет на поправку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038035334.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сальдо, кирилл стремоусов, херсонская область, новости
Сальдо, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, Новости
"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области идет на поправку, сказал его заместитель Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру