В Белграде появился мурал в память о Дугиной
В Белграде у моста Бранко на фасаде одного из домов участники движения "Народный патруль" создали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, сообщает главный редактор RT Маргарита Симонян 24 августа
Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Портрет Дугиной, изображённый на белградском мурале, подписан отсылкой к строкам поэтессы Анны Долгаревой:
Русская смерть — это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди.
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