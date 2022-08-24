https://ukraina.ru/20220824/1038060717.html

В Белграде появился мурал в память о Дугиной

В Белграде появился мурал в память о Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру

В Белграде появился мурал в память о Дугиной

В Белграде у моста Бранко на фасаде одного из домов участники движения "Народный патруль" создали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, сообщает главный редактор RT Маргарита Симонян 24 августа

2022-08-24T17:03

2022-08-24T17:03

2022-08-24T17:03

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дарья дугина

сербия

белград

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Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Портрет Дугиной, изображённый на белградском мурале, подписан отсылкой к строкам поэтессы Анны Долгаревой:Ранее в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич в очередной раз заявил, что Сербия продолжит придерживаться военного нейтралитета.

https://ukraina.ru/20220824/1038033746.html

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новости, дарья дугина, сербия, белград, мурал