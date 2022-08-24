В Белграде появился мурал в память о Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220824/1038060717.html
В Белграде появился мурал в память о Дугиной
В Белграде появился мурал в память о Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру
В Белграде появился мурал в память о Дугиной
В Белграде у моста Бранко на фасаде одного из домов участники движения "Народный патруль" создали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, сообщает главный редактор RT Маргарита Симонян 24 августа
2022-08-24T17:03
2022-08-24T17:03
новости
дарья дугина
сербия
белград
мурал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038061191_0:355:960:895_1920x0_80_0_0_046a01c58d0efcda733fab2d49233264.jpg.webp
Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Портрет Дугиной, изображённый на белградском мурале, подписан отсылкой к строкам поэтессы Анны Долгаревой:Ранее в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич в очередной раз заявил, что Сербия продолжит придерживаться военного нейтралитета.
https://ukraina.ru/20220824/1038033746.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038061191_0:181:960:901_1920x0_80_0_0_5f6f663e86689eb7e184a9e310e6d0db.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дарья дугина, сербия, белград, мурал
Новости, Дарья Дугина, Сербия, Белград, мурал

В Белграде появился мурал в память о Дугиной

17:03 24.08.2022
 
© тг-канал "РТ на Балканах"
© тг-канал "РТ на Балканах"
Читать в
В Белграде у моста Бранко на фасаде одного из домов участники движения "Народный патруль" создали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, сообщает главный редактор RT Маргарита Симонян 24 августа
Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Портрет Дугиной, изображённый на белградском мурале, подписан отсылкой к строкам поэтессы Анны Долгаревой:
Русская смерть — это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди.
Ранее в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич в очередной раз заявил, что Сербия продолжит придерживаться военного нейтралитета.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
10:26
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству ДугинойСлова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной являются "очередным звеном в цепочке лжи", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
 
НовостиДарья ДугинаСербияБелградмурал
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны
18:22Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями
18:04Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа
18:00Жириновский царской России. Как скандальный депутат стал самым эффективным волонтером
17:50Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
17:48Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео
17:45Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска
17:31Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса
17:24"Учат детей ненавидеть москалей": соцсети об убийстве Дарьи Дугиной
17:20Зеленский был готов уйти в отставку: что говорили об Украине в мире 24 августа
17:08Александр Дудчак о точке невозврата для Европы, воровстве газа Украиной и курсе рубля
17:03В Белграде появился мурал в память о Дугиной
16:39Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео
16:25Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
16:21На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
16:06Террор – оружие сильных
16:00Отставка Зеленского, крупнейший пакет помощи. Главное на Украине на 16:00 24 августа
15:59"Время не на стороне Украины" - Белый дом
15:52Венгрия не поддержит предложение о новых запретах поставок энергоносителей из России
15:49Чем воюют на Украине: от "Кувалды Сталина" до модернизированных артиллерийских установок
Лента новостейМолния