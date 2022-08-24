https://ukraina.ru/20220824/1038052893.html

Прецедент Ройзмана. И про тех, кому слова "Родина" и "страна" не являются пустым звуком

Прецедент Ройзмана. И про тех, кому слова "Родина" и "страна" не являются пустым звуком - 24.08.2022 Украина.ру

Прецедент Ройзмана. И про тех, кому слова "Родина" и "страна" не являются пустым звуком

Как Екатеринбург поздравили с Днём независимости Украины

2022-08-24T15:25

2022-08-24T15:25

2022-08-24T16:22

россия

либералы

правоохранители

мнения

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Утром 24 августа в Екатеринбурге был задержан Евгений Ройзман – пожалуй, единственный российский политик с общегосударственной известностью, который открыто поддерживал Украину. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Обыски прошли у него дома и в созданном им музее Невьянской иконы.Шестидесятилетний Евгений Ройзман – один из наиболее ярких представителей леволиберальной российской оппозиции, остающихся в России и ведущих публичную деятельность.Биография Ройзмана была бурной. В 1981-1983 годах он находился в заключении по обвинению в краже, мошенничестве и незаконном ношении холодного оружия. Позднее его неоднократно обвиняли в связях с преступными группировками, в том числе этническими. В 2014 году был арестован и осуждён на 16 лет депутат городской думы Олег Кинев, который заявлял, что убил пенсионерку с целью ограбления, потому что был должен Ройзману 5 млн рублей «за депутатский мандат» (Ройзман действительно уступил ему место, став мэром города).В 2003 году Ройзман окончил исторический факультет Уральского университета, по специальности «историк-архивист», стал специалистом по горнозаводскому Уралу и старообрядческой иконописи. Тут он тоже творил историю, поскольку учился 18 лет, с 1985 года, за эти годы его неоднократно отчисляли за неуспеваемость.Занимается предпринимательской деятельностью – вместе с Вадимом Чуркиным является основателем и совладельцем фирмы «Ювелирный дом».Ройзман – поэт, член Союза писателей России, автор трёх книг (стихи и рассказы), множества журнальных публикаций. Певица Юта записала несколько композиций на стихи Ройзмана, ставших хитами («Жили-были», «Славная осень», «Чуть неуверенно», «Небо поровну»).С 2001 по 2003 годы Ройзман был советником губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Дважды избирался в органы государственной власти – в 2003-2007 годах он был депутатом Государственной думы, а в 2013-2018 годах – мэром Екатеринбурга. Что, в общем, неудивительно, учитывая распространённость либеральных идей в «третьей столице России». Входил в Российскую партию жизни, партии «Справедливая Россия», «Правое дело», «Гражданская платформа» (от неё был выдвинут на пост мэра Екатеринбурга), «Яблоко» (от неё в 2017 году выдвигался кандидатом на пост губернатора Свердловской области).Публичная деятельность Ройзмана была очень шумной – в социальных сетях существует довольно многочисленное сообщество авторов, отслеживающих матерные комментарии Ройзмана и его лайки под более или менее людоедскими публикациями.В 2022 году Ройзман выступил против СВО, за заявления, направленные против войны на Украине, которую называл «страшной, нелепой и бездарной». В марте-апреле 2022 года был трижды оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. руб.Ройзмана долгое время не трогали из соображений сугубо гуманистических. В отличие от многих леволиберальных политиков, он занимается действительно полезной деятельностью.На протяжении многих лет Ройзман борется с наркоманией. В 1999-2014 годах был руководителем фонда «Город без наркотиков» и автором двух книг – отчётов о деятельности фонда. Борьба с наркоманией была одним из основных направлений его деятельности в Госдуме. Правда, его обвиняют в «экстремальных» методах лечения наркомании, а также в расизме. Правозащитница Галина Кожевникова утверждала, что «фонд известен антицыганскими и антитаджикскими выступлениями, похищением наркозависимых людей с целью их безмедикаментозного лечения». Бывшие наркоманы называют центры реабилитации ГБН «концлагерями Ройзмана» и обвиняют персонал в пытках. Правда, уже после излечения.Ройзман серьёзно занимается изучением живописи горнозаводского Урала. Он создал и описал в книге 1997 года коллекцию Невьянской школы иконописи, существовавшей в XVIII-XX веках. На основе этой коллекции были открыты музеи в Екатеринбурге (1999 год) и Невьянске (2011 год). В 2010 году Ройзман удостоен серебряной медали Российской академии художеств «за вклад в российскую культуру».Ройзман оказывает помощь детским домам и содействует лечению детей со спинально-мышечной атрофией. Во время обыска одна из женщин, получивших от него помощь, выехала к музею Невьянской иконы на одиночный пикет прямо в инвалидном кресле.Такая вот в высшей степени своеобразная и неоднозначная личность из «святых 90-х». Безусловно, Ройзман, как и любой другой человек в нашей стране, имеет право на выражение собственного мнения. Но мнение и хула российской армии — это все-таки не одно и тоже. Парни, выполняющие свой долг перед Родиной, в данной ситуации стоят куда выше эксперта по Невьянской иконописи. Просто это нужно понимать так же, как и то, что Россия находится в состоянии войны не с Украиной, а с объединенным Западом. И речь идет не об отдельных боевых действиях, а о попытке системного уничтожения нашего государства. И с этой точки зрения отдельные высказывания Ройзмана (как, впрочем, не только его, но именно он как раз является наиболее ярким лицом этой кампании) наносят ущерб не просто государству, а в целом нашей стране.И здесь, особенно для тех, кому слова «страна» и «Родина» — пустые звуки, стоит процитировать комментарий свердловского губернатора Евгения Куйвашева: «Закон есть закон, как любой человек он [Ройзман] заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит».

https://ukraina.ru/20220824/1038025343.html

https://ukraina.ru/20181114/1021750119.html

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2022

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россия, либералы, правоохранители, мнения