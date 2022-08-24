https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html
МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*
МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"* - 24.08.2022 Украина.ру
МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*
Руководство МВД России выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского батальона "Азов"*. Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре МВД РФ
2022-08-24T13:22
2022-08-24T13:22
2022-08-24T13:22
новости
"азов"
украина
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розыск
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Украинских боевиков 26-летнего Константина Немичева и 28-летнего Сергея Величко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов России. По версии следствия, Немичев и Величко пытали и с особой жестокостью убивали российских военнослужащих. Их объявили в межгосударственный розыск.Суд заочно арестовал Немичева и Величко. В МВД России их включили в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "азов", украина, мвд, россия, розыск
Новости, "Азов", Украина, МВД, Россия, розыск
МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*
Руководство МВД России выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского батальона "Азов"*. Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре МВД РФ
Украинских боевиков 26-летнего Константина Немичева и 28-летнего Сергея Величко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов России. По версии следствия, Немичев и Величко пытали и с особой жестокостью убивали российских военнослужащих. Их объявили в межгосударственный розыск.
"За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", - сообщили в МВД.
Суд заочно арестовал Немичева и Величко. В МВД России их включили в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".
*Запрещенная в РФ террористическая организация