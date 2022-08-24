МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"* - 24.08.2022 Украина.ру
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МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*
МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"* - 24.08.2022 Украина.ру
МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*
Руководство МВД России выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского батальона "Азов"*. Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре МВД РФ
2022-08-24T13:22
2022-08-24T13:22
новости
"азов"
украина
мвд
россия
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Украинских боевиков 26-летнего Константина Немичева и 28-летнего Сергея Величко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов России. По версии следствия, Немичев и Величко пытали и с особой жестокостью убивали российских военнослужащих. Их объявили в межгосударственный розыск.Суд заочно арестовал Немичева и Величко. В МВД России их включили в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".*Запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, "азов", украина, мвд, россия, розыск
Новости, "Азов", Украина, МВД, Россия, розыск

МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*

13:22 24.08.2022
 
© пресс-центр МВД РоссииАзовцы Константин Немичев и Сергей Величко в розыске МВД
Азовцы Константин Немичев и Сергей Величко в розыске МВД
© пресс-центр МВД России
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Руководство МВД России выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского батальона "Азов"*. Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре МВД РФ
Украинских боевиков 26-летнего Константина Немичева и 28-летнего Сергея Величко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов России. По версии следствия, Немичев и Величко пытали и с особой жестокостью убивали российских военнослужащих. Их объявили в межгосударственный розыск.
"За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", - сообщили в МВД.
Суд заочно арестовал Немичева и Величко. В МВД России их включили в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 09:10
Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*Генеральная прокуратура РФ выяснила, что боевики батальона "Азов"* используют запрещенные методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту"
 
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