https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html

МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*

МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"* - 24.08.2022 Украина.ру

МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*

Руководство МВД России выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского батальона "Азов"*. Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре МВД РФ

2022-08-24T13:22

2022-08-24T13:22

2022-08-24T13:22

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Украинских боевиков 26-летнего Константина Немичева и 28-летнего Сергея Величко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов России. По версии следствия, Немичев и Величко пытали и с особой жестокостью убивали российских военнослужащих. Их объявили в межгосударственный розыск.Суд заочно арестовал Немичева и Величко. В МВД России их включили в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20220808/1037395093.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "азов", украина, мвд, россия, розыск