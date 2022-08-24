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Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами
Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами - 24.08.2022 Украина.ру
Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами
Зная гуманное отношение ВС РФ, многие бойцы ВСУ сдаются в плен, но со многими Киев расправляется, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 24 августа на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
2022-08-24T13:12
2022-08-24T13:12
2022-08-24T13:13
новости
пленные
сергей шойгу
всу
киев
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Он напомнил, что в результате удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, ДНР, погибли 50 человек, а 73 были ранены.Этот удар является точным примером того, как Киев избавляется от своих военнослужащих, сдавшихся в плен, считает Шойгу.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев объяснил, что удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев*", был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, пленные, сергей шойгу, всу, киев
Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами
13:12 24.08.2022 (обновлено: 13:13 24.08.2022)
Зная гуманное отношение ВС РФ, многие бойцы ВСУ сдаются в плен, но со многими Киев расправляется, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 24 августа на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами.
Он напомнил, что в результате удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, ДНР, погибли 50 человек, а 73 были ранены.
Этот удар является точным примером того, как Киев избавляется от своих военнослужащих, сдавшихся в плен, считает Шойгу.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев объяснил, что удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев*", был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.
По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.
*Запрещенная в РФ террористическая организация