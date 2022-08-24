https://ukraina.ru/20220824/1038048704.html

Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами

Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами - 24.08.2022 Украина.ру

Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами

Зная гуманное отношение ВС РФ, многие бойцы ВСУ сдаются в плен, но со многими Киев расправляется, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 24 августа на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

2022-08-24T13:12

2022-08-24T13:12

2022-08-24T13:13

новости

пленные

сергей шойгу

всу

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/61/1034066177_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_8cc41c8219a068ecafed6d21898f6e08.jpg.webp

Он напомнил, что в результате удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, ДНР, погибли 50 человек, а 73 были ранены.Этот удар является точным примером того, как Киев избавляется от своих военнослужащих, сдавшихся в плен, считает Шойгу.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев объяснил, что удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев*", был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20220823/1038009333.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пленные, сергей шойгу, всу, киев