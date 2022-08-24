https://ukraina.ru/20220824/1038045439.html
Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки"
Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки" - 24.08.2022 Украина.ру
Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки"
Наклейки с изображениями запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин "Лепесток" появились 24 августа в Москве перед посольством США, передает РИА Новости
2022-08-24T12:42
2022-08-24T12:42
2022-08-24T12:42
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Такие мины ВСУ используют в Донбассе против мирного населения Донецка, Горловки и других городов.На листовках также напечатан QR-код, перенаправляющий на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"). "Помогите остановить это" - надпись, которую видит любой, переходящий по ссылке, а ниже – фотографии раненных мирных жителей Донбасса.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин рассказал, что, к сожалению, от "Лепестков" сейчас может защитить только бдительность самих людей.Волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский в интервью Украина.ру выразил мнение, что украинские войска засыпают Донецк минами для того, чтобы создать ДНР проблемы в тылу.
https://ukraina.ru/20220815/1037696296.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, посольство, сша, москва, донбасс
Новости, посольство, США, Москва, Донбасс
Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки"
Наклейки с изображениями запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин "Лепесток" появились 24 августа в Москве перед посольством США, передает РИА Новости
Такие мины ВСУ используют в Донбассе против мирного населения Донецка, Горловки и других городов.
"Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток". "Украина продолжает использовать "лепестки" против мирных жителей", - говорится в листовках, расклеенных на тротуаре Садового кольца и здании посольства.
На листовках также напечатан QR-код, перенаправляющий на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"). "Помогите остановить это" - надпись, которую видит любой, переходящий по ссылке, а ниже – фотографии раненных мирных жителей Донбасса.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин рассказал, что, к сожалению, от "Лепестков" сейчас может защитить только бдительность самих людей.
Волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский в интервью Украина.ру выразил мнение, что украинские войска засыпают Донецк минами для того, чтобы создать ДНР проблемы в тылу.