https://ukraina.ru/20220824/1038045439.html

Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки"

Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки" - 24.08.2022 Украина.ру

Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки"

Наклейки с изображениями запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин "Лепесток" появились 24 августа в Москве перед посольством США, передает РИА Новости

2022-08-24T12:42

2022-08-24T12:42

2022-08-24T12:42

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Такие мины ВСУ используют в Донбассе против мирного населения Донецка, Горловки и других городов.На листовках также напечатан QR-код, перенаправляющий на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"). "Помогите остановить это" - надпись, которую видит любой, переходящий по ссылке, а ниже – фотографии раненных мирных жителей Донбасса.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин рассказал, что, к сожалению, от "Лепестков" сейчас может защитить только бдительность самих людей.Волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский в интервью Украина.ру выразил мнение, что украинские войска засыпают Донецк минами для того, чтобы создать ДНР проблемы в тылу.

https://ukraina.ru/20220815/1037696296.html

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новости, посольство, сша, москва, донбасс