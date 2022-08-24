https://ukraina.ru/20220824/1038045158.html
Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств
Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств - 24.08.2022 Украина.ру
Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств
Украинская дипломатия деградирует и перерастает в соревнование послов в ненависти и ругани всего русского. Об этом 24 августа пишет глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в тг-канале
2022-08-24T12:39
2022-08-24T12:39
2022-08-24T12:39
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украина
мид
дипломаты
григорий карасин
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Кризис украинской дипломатии происходит при подчеркнуто молчаливом согласии Киева, добавил Карасин. По его словам, среди украинских послов с шовинистическими взглядами много детей бывших высокопоставленных чиновников Украинской ССР. Карасин предложил "последить, что будет происходить с этим процессом дальше".
https://ukraina.ru/20220813/1037641532.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мид, дипломаты, григорий карасин
Новости, Украина, МИД, дипломаты, Григорий Карасин
Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств
Украинская дипломатия деградирует и перерастает в соревнование послов в ненависти и ругани всего русского. Об этом 24 августа пишет глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в тг-канале