Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств - 24.08.2022 Украина.ру
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Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств
Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств - 24.08.2022 Украина.ру
Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств
Украинская дипломатия деградирует и перерастает в соревнование послов в ненависти и ругани всего русского. Об этом 24 августа пишет глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в тг-канале
2022-08-24T12:39
2022-08-24T12:39
новости
украина
мид
дипломаты
григорий карасин
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Кризис украинской дипломатии происходит при подчеркнуто молчаливом согласии Киева, добавил Карасин. По его словам, среди украинских послов с шовинистическими взглядами много детей бывших высокопоставленных чиновников Украинской ССР. Карасин предложил "последить, что будет происходить с этим процессом дальше".
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новости, украина, мид, дипломаты, григорий карасин
Новости, Украина, МИД, дипломаты, Григорий Карасин

Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств

12:39 24.08.2022
 
© пресс-служба президента Украины/Михайло ПалінчакПорошенко МИД
Порошенко МИД
© пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак
Читать в
Украинская дипломатия деградирует и перерастает в соревнование послов в ненависти и ругани всего русского. Об этом 24 августа пишет глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в тг-канале
"Это жуткий сигнал агонии, за которой следует распад самой профессиональной службы, деградация людей, их превращение в отвратительных вестников зверств и преступлений против человечности самого государства", - заявил Карасин.
Кризис украинской дипломатии происходит при подчеркнуто молчаливом согласии Киева, добавил Карасин. По его словам, среди украинских послов с шовинистическими взглядами много детей бывших высокопоставленных чиновников Украинской ССР. Карасин предложил "последить, что будет происходить с этим процессом дальше".
- РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 17:12
Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИУкраинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили дорожно-транспортное происшествие в Вене, после чего пытались скрыться от полиции. Об этом 13 августа сообщил местный портал Kronen Zeitung
 
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