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Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время
Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время - 24.08.2022 Украина.ру
Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал обращение внимания на высказывания президента Зеленского - это просто потеря времени. Об этом он заявил 24 августа в эфире "Соловьев-Live".
2022-08-24T12:55
2022-08-24T12:55
2022-08-24T12:55
денис пушилин
днр
украина
владимир зеленский
новости
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По мнению главы республики, Зеленский зачастую неадекватно воспринимает ситуацию. - об этом Пушилин заявил, комментируя заявление Зеленского о том, что Украина нацелена не на мир, а на победу. Глава ДНР также добавил, что следует помнить, что Зеленский регулярно находится в "специфическом состоянии".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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денис пушилин, днр, украина, владимир зеленский, новости
Денис Пушилин, ДНР, Украина, Владимир Зеленский, Новости
Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал обращение внимания на высказывания президента Зеленского - это просто потеря времени. Об этом он заявил 24 августа в эфире "Соловьев-Live".