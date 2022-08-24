Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время - 24.08.2022 Украина.ру
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Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время
Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время - 24.08.2022 Украина.ру
Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал обращение внимания на высказывания президента Зеленского - это просто потеря времени. Об этом он заявил 24 августа в эфире "Соловьев-Live".
2022-08-24T12:55
2022-08-24T12:55
денис пушилин
днр
украина
владимир зеленский
новости
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По мнению главы республики, Зеленский зачастую неадекватно воспринимает ситуацию. - об этом Пушилин заявил, комментируя заявление Зеленского о том, что Украина нацелена не на мир, а на победу. Глава ДНР также добавил, что следует помнить, что Зеленский регулярно находится в "специфическом состоянии".
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денис пушилин, днр, украина, владимир зеленский, новости
Денис Пушилин, ДНР, Украина, Владимир Зеленский, Новости

Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время

12:55 24.08.2022
 
© скриншотДенис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
Денис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
© скриншот
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал обращение внимания на высказывания президента Зеленского - это просто потеря времени. Об этом он заявил 24 августа в эфире "Соловьев-Live".
По мнению главы республики, Зеленский зачастую неадекватно воспринимает ситуацию. - об этом Пушилин заявил, комментируя заявление Зеленского о том, что Украина нацелена не на мир, а на победу.
Поэтому слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица Украины не стоит. Проводить какой-то здравый анализ, выстраивать какую-то логику - это только время тратить.
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Глава ДНР также добавил, что следует помнить, что Зеленский регулярно находится в "специфическом состоянии".
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