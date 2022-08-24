https://ukraina.ru/20220824/1038041828.html

Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время

Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время - 24.08.2022 Украина.ру

Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал обращение внимания на высказывания президента Зеленского - это просто потеря времени. Об этом он заявил 24 августа в эфире "Соловьев-Live".

2022-08-24T12:55

2022-08-24T12:55

2022-08-24T12:55

денис пушилин

днр

украина

владимир зеленский

новости

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По мнению главы республики, Зеленский зачастую неадекватно воспринимает ситуацию. - об этом Пушилин заявил, комментируя заявление Зеленского о том, что Украина нацелена не на мир, а на победу. Глава ДНР также добавил, что следует помнить, что Зеленский регулярно находится в "специфическом состоянии".

https://ukraina.ru/20220824/1038024207.html

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денис пушилин, днр, украина, владимир зеленский, новости