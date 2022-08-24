https://ukraina.ru/20220824/1038040142.html

Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству

Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству - 24.08.2022 Украина.ру

Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству

Как гибло украинское сельскохозяйственное машиностроение

2022-08-24T13:01

2022-08-24T13:01

2022-08-24T13:22

эксклюзив

харьков

харьковская область

завод

александр ярославский

владимир зеленский

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С началом специальной военной операции (СВО) на территории Украины открылся новый фронт – тракторный. Если в феврале часто мелькали новости об использовании тракторов для эвакуации брошенной военной техники, что стало элементом пропаганды, теперь не проходит и недели без сообщений о подрыве тракторов на минах. При этом трактор, как и танк, стали на Украине одноразовыми изделиями, а их производство утрачено. Проиллюстрировать гибель украинского сельхозмашиностроения можно на примере Харьковского тракторного завода. А понять, почему Россия не повторила судьбу Украины, поможет история Петербургского тракторного завода. Объединяет эти два предприятия не только схожая продукция – тракторы с шарнирно-сочленённой рамой, – но и один и тот же человек – Сергей Серебряков. Он управлял ХТЗ, а теперь руководит ПТЗ.Начать экскурс в историю ХТЗ стоит с главной новости: заводу сильно досталось ещё в конце февраля, а 14 июля группа DCH украинского олигарха Александра Ярославского сообщила о полном разрушении ХТЗ и списала его со своего баланса. Впрочем, ракеты и артиллерия поставили точку в затянувшейся агонии предприятия, предсмертные муки которого усиливались по мере разрыва кооперационных связей с Россией.Ещё в далёком 2007 году владельцем завода стала Development Construction Holding (DCH) Александра Ярославского. В том же году он передал часть акций ХТЗ своему стратегическому партнёру – российской группе ГАЗ, которой владеет Олег Дерипаска. Однако Ярославский сохранил за собой блокирующий пакет акций. В 2007 году на ХТЗ приехали управленцы из России, включая упомянутого выше Сергея Серебрякова.Предприятие развивалось: ежегодно выпускали около 1500 тракторов, разрабатывали новые машины, была восстановлена кооперация с российскими поставщиками. Заводу даже удавалось пролоббировать предоставление налоговых льгот для сельскохозяйственного машиностроения. Основным рынком сбыта для ХТЗ была Россия.Но в 2014 году начались проблемы: новая киевская власть пожелала восстановить на ХТЗ производство военной техники, а российский капитал и менеджмент стали для этого преградой. Серебряков ушёл из ХТЗ в ПТЗ еще в июле 2013 года, экспаты покинули ХТЗ в 2014 году, оставив его единственным машиностроительным предприятием Украины, которое принесло в том году прибыль. Российский капитал с ХТЗ изгнали в апреле 2016 года, когда Ярославский выкупил акции у Олега Дерипаски. Спустя два месяца СБУ сообщила о пресечении попытки "менеджмента российской промышленной групп" уничтожить ХТЗ: якобы новый генеральный директор (на самом деле – старый: он руководил предприятием до партнёрства с ГАЗ) завода Андрей Коваль готовил заводское оборудование и конструкторскую документацию к вывозу в Россию. Коваля отстранили, предприятие остановилось.Планировался вывоз оборудования или нет – неясно. Но в 2015 году "заботившаяся" о ХТЗ украинская власть отменила налоговые льготы для сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие столкнулось с целым букетом проблем, среди которых:– Кадровая чехарда и юридическая неопределённость;– Разрыв кооперационных связей с Россией;– Рост задолженности перед своими сотрудниками;– Отмена налоговых льгот;– Уголовное преследование директора предприятия;– Постепенная потеря российского рынка.Как итог, в 2016 году ХТЗ, накопив сотни миллионов гривен долгов, подал на банкротство. В 2017 году Ярославскому удалось договориться с украинской властью: с Андрея Коваля сняли все обвинения, он вернулся на своё рабочее место. Завод в 2017 году перезапустили, но он выпустил уже не пиковые для "десятых" годов 1600 тракторов, а 794 машины (ПТЗ собрал 2008 тракторов). До тысячи машин в год после вмешательства СБУ в работу предприятия завод так и не дотянул.Пока Ярославский, Дерипаска и постмайданная власть боролись друг с другом, в России – главном покупателей техники ХТЗ – многое изменилось.Во-первых, в два раза девальвировал рубль, что взвинтило цены на импортную сельскохозяйственную технику, сделав выгодным производство машин в России.Во-вторых, в 2016 году был введён утилизационный сбор на сельхозтехнику, что стало ещё одним барьером для доступа иностранных машин на российский рынок, а заодно повысило конкурентоспособность российских производителей.При этом правительство стало активно субсидировать не только фермеров, но и машиностроителей, а льготный лизинг сделал технику доступнее. В 2018 году дороги России и ХТЗ окончательно разошлись: в Ростове-на-Дону началась серийная сборка под брендом RSM русифицированных канадских тракторов Бюллер Версатайл двухтысячной серии. Одновременно под руководством Серебрякова началась модернизация Петербургского тракторного завода. Оба завода выпускают шарнирно-сочленённые тракторы, поэтому ХТЗ с его машинами оказался третьим лишним. 1 ноября 2018 года ХТЗ вместе с Ярославским оказались под российскими санкциями. ХТЗ выпустил 900 машин против 2375 у ПТЗ.Из-за санкций ХТЗ утратил доступ к российским двигателям ЯМЗ и иным агрегатам. На месте Харьковского завода тракторных двигателей к тому времени уже 10 лет как находится торгово-развлекательный центр, поэтому ХТЗ перешёл на двигатели Минского моторного завода. Но предприятие не спасла ни кооперация с белорусами, ни проведенная на деньги Ярославского модернизация.Киеву, где к тому времени не осталось ни одного лоббиста украинского машиностроения, украинские тракторы окончательно перестали быть интересными. В марте 2021 года ХТЗ обязали выплатить 401 миллион гривен долга государству, что и добило предприятие. К тому моменту украинский рынок сельхозтехники окончательно захватили иностранные машины, включая бывшие в употреблении.Площади предприятия с октября 2021 года стали застраиваться в рамках реализуемого Ярославским проекта "Экополис-ХТЗ" – гордо именуемого "бизнес-парком высоких технологий", где ХТЗ было уделено место "якорного резидента индустриального кластера". "Экополис" создавался по инициативе Зеленского в качестве украинского аналога Кремниевой долины. Однако в итоге вместо Кремниевой долины у Зеленского получилась свалка строительных отходов. Одновременно с началом реализации проекта "Экополиса", "Ростсельмаш" приступил к строительству первого в постсоветской истории России тракторного завода мощностью 5 тысяч машин в год.А оборудование с ХТЗ в итоге вывезли, но не в Россию, а в Румынию, где Ярославский, неподалёку от Ясс, попытается создать производство сельскохозяйственной техники, которая оказалась не нужной Киеву и лишней для Москвы. А постмайданная власть в 2022 году нашла в себе силы лишь для кражи у "Ростсельмаша" 11 комбайнов с жатками, окончательно перейдя от производства к мародёрству.

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