Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству - 24.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220824/1038040142.html
Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству
Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству - 24.08.2022 Украина.ру
Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству
Как гибло украинское сельскохозяйственное машиностроение
2022-08-24T13:01
2022-08-24T13:22
эксклюзив
харьков
харьковская область
завод
александр ярославский
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101653/98/1016539829_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_76f54bb26009aff86d3a4d651bb0f2b5.jpg.webp
С началом специальной военной операции (СВО) на территории Украины открылся новый фронт – тракторный. Если в феврале часто мелькали новости об использовании тракторов для эвакуации брошенной военной техники, что стало элементом пропаганды, теперь не проходит и недели без сообщений о подрыве тракторов на минах. При этом трактор, как и танк, стали на Украине одноразовыми изделиями, а их производство утрачено. Проиллюстрировать гибель украинского сельхозмашиностроения можно на примере Харьковского тракторного завода. А понять, почему Россия не повторила судьбу Украины, поможет история Петербургского тракторного завода. Объединяет эти два предприятия не только схожая продукция – тракторы с шарнирно-сочленённой рамой, – но и один и тот же человек – Сергей Серебряков. Он управлял ХТЗ, а теперь руководит ПТЗ.Начать экскурс в историю ХТЗ стоит с главной новости: заводу сильно досталось ещё в конце февраля, а 14 июля группа DCH украинского олигарха Александра Ярославского сообщила о полном разрушении ХТЗ и списала его со своего баланса. Впрочем, ракеты и артиллерия поставили точку в затянувшейся агонии предприятия, предсмертные муки которого усиливались по мере разрыва кооперационных связей с Россией.Ещё в далёком 2007 году владельцем завода стала Development Construction Holding (DCH) Александра Ярославского. В том же году он передал часть акций ХТЗ своему стратегическому партнёру – российской группе ГАЗ, которой владеет Олег Дерипаска. Однако Ярославский сохранил за собой блокирующий пакет акций. В 2007 году на ХТЗ приехали управленцы из России, включая упомянутого выше Сергея Серебрякова.Предприятие развивалось: ежегодно выпускали около 1500 тракторов, разрабатывали новые машины, была восстановлена кооперация с российскими поставщиками. Заводу даже удавалось пролоббировать предоставление налоговых льгот для сельскохозяйственного машиностроения. Основным рынком сбыта для ХТЗ была Россия.Но в 2014 году начались проблемы: новая киевская власть пожелала восстановить на ХТЗ производство военной техники, а российский капитал и менеджмент стали для этого преградой. Серебряков ушёл из ХТЗ в ПТЗ еще в июле 2013 года, экспаты покинули ХТЗ в 2014 году, оставив его единственным машиностроительным предприятием Украины, которое принесло в том году прибыль. Российский капитал с ХТЗ изгнали в апреле 2016 года, когда Ярославский выкупил акции у Олега Дерипаски. Спустя два месяца СБУ сообщила о пресечении попытки "менеджмента российской промышленной групп" уничтожить ХТЗ: якобы новый генеральный директор (на самом деле – старый: он руководил предприятием до партнёрства с ГАЗ) завода Андрей Коваль готовил заводское оборудование и конструкторскую документацию к вывозу в Россию. Коваля отстранили, предприятие остановилось.Планировался вывоз оборудования или нет – неясно. Но в 2015 году "заботившаяся" о ХТЗ украинская власть отменила налоговые льготы для сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие столкнулось с целым букетом проблем, среди которых:– Кадровая чехарда и юридическая неопределённость;– Разрыв кооперационных связей с Россией;– Рост задолженности перед своими сотрудниками;– Отмена налоговых льгот;– Уголовное преследование директора предприятия;– Постепенная потеря российского рынка.Как итог, в 2016 году ХТЗ, накопив сотни миллионов гривен долгов, подал на банкротство. В 2017 году Ярославскому удалось договориться с украинской властью: с Андрея Коваля сняли все обвинения, он вернулся на своё рабочее место. Завод в 2017 году перезапустили, но он выпустил уже не пиковые для "десятых" годов 1600 тракторов, а 794 машины (ПТЗ собрал 2008 тракторов). До тысячи машин в год после вмешательства СБУ в работу предприятия завод так и не дотянул.Пока Ярославский, Дерипаска и постмайданная власть боролись друг с другом, в России – главном покупателей техники ХТЗ – многое изменилось.Во-первых, в два раза девальвировал рубль, что взвинтило цены на импортную сельскохозяйственную технику, сделав выгодным производство машин в России.Во-вторых, в 2016 году был введён утилизационный сбор на сельхозтехнику, что стало ещё одним барьером для доступа иностранных машин на российский рынок, а заодно повысило конкурентоспособность российских производителей.При этом правительство стало активно субсидировать не только фермеров, но и машиностроителей, а льготный лизинг сделал технику доступнее. В 2018 году дороги России и ХТЗ окончательно разошлись: в Ростове-на-Дону началась серийная сборка под брендом RSM русифицированных канадских тракторов Бюллер Версатайл двухтысячной серии. Одновременно под руководством Серебрякова началась модернизация Петербургского тракторного завода. Оба завода выпускают шарнирно-сочленённые тракторы, поэтому ХТЗ с его машинами оказался третьим лишним. 1 ноября 2018 года ХТЗ вместе с Ярославским оказались под российскими санкциями. ХТЗ выпустил 900 машин против 2375 у ПТЗ.Из-за санкций ХТЗ утратил доступ к российским двигателям ЯМЗ и иным агрегатам. На месте Харьковского завода тракторных двигателей к тому времени уже 10 лет как находится торгово-развлекательный центр, поэтому ХТЗ перешёл на двигатели Минского моторного завода. Но предприятие не спасла ни кооперация с белорусами, ни проведенная на деньги Ярославского модернизация.Киеву, где к тому времени не осталось ни одного лоббиста украинского машиностроения, украинские тракторы окончательно перестали быть интересными. В марте 2021 года ХТЗ обязали выплатить 401 миллион гривен долга государству, что и добило предприятие. К тому моменту украинский рынок сельхозтехники окончательно захватили иностранные машины, включая бывшие в употреблении.Площади предприятия с октября 2021 года стали застраиваться в рамках реализуемого Ярославским проекта "Экополис-ХТЗ" – гордо именуемого "бизнес-парком высоких технологий", где ХТЗ было уделено место "якорного резидента индустриального кластера". "Экополис" создавался по инициативе Зеленского в качестве украинского аналога Кремниевой долины. Однако в итоге вместо Кремниевой долины у Зеленского получилась свалка строительных отходов. Одновременно с началом реализации проекта "Экополиса", "Ростсельмаш" приступил к строительству первого в постсоветской истории России тракторного завода мощностью 5 тысяч машин в год.А оборудование с ХТЗ в итоге вывезли, но не в Россию, а в Румынию, где Ярославский, неподалёку от Ясс, попытается создать производство сельскохозяйственной техники, которая оказалась не нужной Киеву и лишней для Москвы. А постмайданная власть в 2022 году нашла в себе силы лишь для кражи у "Ростсельмаша" 11 комбайнов с жатками, окончательно перейдя от производства к мародёрству.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20220815/1037618822.html
https://ukraina.ru/20220822/1037875276.html
https://ukraina.ru/20220815/1037655329.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_a6f2d33db4ec32b5f0c6a7046c115e45.jpg.webp
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_a6f2d33db4ec32b5f0c6a7046c115e45.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101653/98/1016539829_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1dbcb75c7e7b9af48787988cf0eb8016.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, харьков, харьковская область, завод, александр ярославский, владимир зеленский
Эксклюзив, Харьков, Харьковская область, завод, Александр Ярославский, Владимир Зеленский

Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству

13:01 24.08.2022 (обновлено: 13:22 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСборочный цех тракторного завода
Сборочный цех тракторного завода - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Иван Лизан
Иван Лизан
журналист
Все материалы
Как гибло украинское сельскохозяйственное машиностроение
С началом специальной военной операции (СВО) на территории Украины открылся новый фронт – тракторный. Если в феврале часто мелькали новости об использовании тракторов для эвакуации брошенной военной техники, что стало элементом пропаганды, теперь не проходит и недели без сообщений о подрыве тракторов на минах.
При этом трактор, как и танк, стали на Украине одноразовыми изделиями, а их производство утрачено.
Проиллюстрировать гибель украинского сельхозмашиностроения можно на примере Харьковского тракторного завода. А понять, почему Россия не повторила судьбу Украины, поможет история Петербургского тракторного завода.
Объединяет эти два предприятия не только схожая продукция – тракторы с шарнирно-сочленённой рамой, – но и один и тот же человек – Сергей Серебряков. Он управлял ХТЗ, а теперь руководит ПТЗ.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Начать экскурс в историю ХТЗ стоит с главной новости: заводу сильно досталось ещё в конце февраля, а 14 июля группа DCH украинского олигарха Александра Ярославского сообщила о полном разрушении ХТЗ и списала его со своего баланса.
Впрочем, ракеты и артиллерия поставили точку в затянувшейся агонии предприятия, предсмертные муки которого усиливались по мере разрыва кооперационных связей с Россией.
Ещё в далёком 2007 году владельцем завода стала Development Construction Holding (DCH) Александра Ярославского. В том же году он передал часть акций ХТЗ своему стратегическому партнёру – российской группе ГАЗ, которой владеет Олег Дерипаска. Однако Ярославский сохранил за собой блокирующий пакет акций.
В 2007 году на ХТЗ приехали управленцы из России, включая упомянутого выше Сергея Серебрякова.
Предприятие развивалось: ежегодно выпускали около 1500 тракторов, разрабатывали новые машины, была восстановлена кооперация с российскими поставщиками. Заводу даже удавалось пролоббировать предоставление налоговых льгот для сельскохозяйственного машиностроения.
Основным рынком сбыта для ХТЗ была Россия.
Но в 2014 году начались проблемы: новая киевская власть пожелала восстановить на ХТЗ производство военной техники, а российский капитал и менеджмент стали для этого преградой.
Серебряков ушёл из ХТЗ в ПТЗ еще в июле 2013 года, экспаты покинули ХТЗ в 2014 году, оставив его единственным машиностроительным предприятием Украины, которое принесло в том году прибыль.
Российский капитал с ХТЗ изгнали в апреле 2016 года, когда Ярославский выкупил акции у Олега Дерипаски. Спустя два месяца СБУ сообщила о пресечении попытки "менеджмента российской промышленной групп" уничтожить ХТЗ: якобы новый генеральный директор (на самом деле – старый: он руководил предприятием до партнёрства с ГАЗ) завода Андрей Коваль готовил заводское оборудование и конструкторскую документацию к вывозу в Россию.
Коваля отстранили, предприятие остановилось.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 06:10
Спасайся как можешь. Что готовит Зеленский и его команда Харькову к зиме
Планировался вывоз оборудования или нет – неясно. Но в 2015 году "заботившаяся" о ХТЗ украинская власть отменила налоговые льготы для сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие столкнулось с целым букетом проблем, среди которых:
– Кадровая чехарда и юридическая неопределённость;
– Разрыв кооперационных связей с Россией;
– Рост задолженности перед своими сотрудниками;
– Отмена налоговых льгот;
– Уголовное преследование директора предприятия;
– Постепенная потеря российского рынка.
Как итог, в 2016 году ХТЗ, накопив сотни миллионов гривен долгов, подал на банкротство.
В 2017 году Ярославскому удалось договориться с украинской властью: с Андрея Коваля сняли все обвинения, он вернулся на своё рабочее место. Завод в 2017 году перезапустили, но он выпустил уже не пиковые для "десятых" годов 1600 тракторов, а 794 машины (ПТЗ собрал 2008 тракторов).
До тысячи машин в год после вмешательства СБУ в работу предприятия завод так и не дотянул.
Пока Ярославский, Дерипаска и постмайданная власть боролись друг с другом, в России – главном покупателей техники ХТЗ – многое изменилось.
Во-первых, в два раза девальвировал рубль, что взвинтило цены на импортную сельскохозяйственную технику, сделав выгодным производство машин в России.
Во-вторых, в 2016 году был введён утилизационный сбор на сельхозтехнику, что стало ещё одним барьером для доступа иностранных машин на российский рынок, а заодно повысило конкурентоспособность российских производителей.
Литейное производство в Бердянске - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 07:28
Битва за металлСВО позволила республикам Донбасса восстановить полный цикл металлургического производства
При этом правительство стало активно субсидировать не только фермеров, но и машиностроителей, а льготный лизинг сделал технику доступнее.
В 2018 году дороги России и ХТЗ окончательно разошлись: в Ростове-на-Дону началась серийная сборка под брендом RSM русифицированных канадских тракторов Бюллер Версатайл двухтысячной серии. Одновременно под руководством Серебрякова началась модернизация Петербургского тракторного завода.
Оба завода выпускают шарнирно-сочленённые тракторы, поэтому ХТЗ с его машинами оказался третьим лишним. 1 ноября 2018 года ХТЗ вместе с Ярославским оказались под российскими санкциями. ХТЗ выпустил 900 машин против 2375 у ПТЗ.
Из-за санкций ХТЗ утратил доступ к российским двигателям ЯМЗ и иным агрегатам. На месте Харьковского завода тракторных двигателей к тому времени уже 10 лет как находится торгово-развлекательный центр, поэтому ХТЗ перешёл на двигатели Минского моторного завода. Но предприятие не спасла ни кооперация с белорусами, ни проведенная на деньги Ярославского модернизация.
Киеву, где к тому времени не осталось ни одного лоббиста украинского машиностроения, украинские тракторы окончательно перестали быть интересными. В марте 2021 года ХТЗ обязали выплатить 401 миллион гривен долга государству, что и добило предприятие.
К тому моменту украинский рынок сельхозтехники окончательно захватили иностранные машины, включая бывшие в употреблении.
Площади предприятия с октября 2021 года стали застраиваться в рамках реализуемого Ярославским проекта "Экополис-ХТЗ" – гордо именуемого "бизнес-парком высоких технологий", где ХТЗ было уделено место "якорного резидента индустриального кластера".
"Экополис" создавался по инициативе Зеленского в качестве украинского аналога Кремниевой долины. Однако в итоге вместо Кремниевой долины у Зеленского получилась свалка строительных отходов.
Одновременно с началом реализации проекта "Экополиса", "Ростсельмаш" приступил к строительству первого в постсоветской истории России тракторного завода мощностью 5 тысяч машин в год.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 09:24
Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса
А оборудование с ХТЗ в итоге вывезли, но не в Россию, а в Румынию, где Ярославский, неподалёку от Ясс, попытается создать производство сельскохозяйственной техники, которая оказалась не нужной Киеву и лишней для Москвы.
А постмайданная власть в 2022 году нашла в себе силы лишь для кражи у "Ростсельмаша" 11 комбайнов с жатками, окончательно перейдя от производства к мародёрству.
 
ЭксклюзивХарьковХарьковская областьзаводАлександр ЯрославскийВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали
14:22Алексей Кочетков: Если не ответить террором на бандеровщину, русских просто уничтожат
14:12Зеленский, поздравляя Украину с Днем независимости, заявил о рождении нации
14:01СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО
14:00Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле
13:58Виталий Аверьянов: Кандидатура Дугина для теракта согласовывалась в Вашингтоне и Лондоне
13:53Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России"
13:51Украине нужна ядерная катастрофа? Как прошло заседание Совбеза ООН
13:33Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии
13:22МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*
13:12Шойгу рассказал, как киевский режим расправляется со своими солдатами
13:08Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео
13:01Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству
12:55Глава ДНР: Воспринимать Зеленского всерьез - впустую тратить время
12:49Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет
12:42Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки"
12:39Карасин: украинские дипломаты превращаются в вестников зверств
12:37Независимости нет. Зеленский поздравил украинцев с 24 февраля
12:27Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам
12:10"Молодежь клонится к Москве" Как белорусы хранили свою русскость "за польским часом"
Лента новостейМолния