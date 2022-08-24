https://ukraina.ru/20220824/1038038359.html

"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине

"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине - 24.08.2022 Украина.ру

"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий на Украине, напомнив про гибель журналистки Дарьи Дугиной в качестве примера "безумия войны", за которую "платят невинные"

2022-08-24T11:50

2022-08-24T11:50

2022-08-24T11:50

папа римский

украина

дарья дугина

новости

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Он добавил, что думает о "многочисленных погибших, беженцах, раненых, столь многих российских и украинских детях, которые стали сиротами", а у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети.Многие невинные люди платят за "безумие всех сторон, потому что война – это безумие", заключил понтифик.

https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

папа римский, украина, дарья дугина, новости