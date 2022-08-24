"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине - 24.08.2022 Украина.ру
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"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине
"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине - 24.08.2022 Украина.ру
"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине
Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий на Украине, напомнив про гибель журналистки Дарьи Дугиной в качестве примера "безумия войны", за которую "платят невинные"
2022-08-24T11:50
2022-08-24T11:50
папа римский
украина
дарья дугина
новости
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Он добавил, что думает о "многочисленных погибших, беженцах, раненых, столь многих российских и украинских детях, которые стали сиротами", а у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети.Многие невинные люди платят за "безумие всех сторон, потому что война – это безумие", заключил понтифик.
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папа римский, украина, дарья дугина, новости
Папа Римский, Украина, Дарья Дугина, Новости

"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине

11:50 24.08.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
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Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий на Украине, напомнив про гибель журналистки Дарьи Дугиной в качестве примера "безумия войны", за которую "платят невинные"
Я вновь призываю молить Господа о мире для возлюбленного украинского народа, который шесть месяцев терпит ужас войны. Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я храню в сердце пленных, особенно тех, кто находится в сложных условиях, и прошу ответственные органы власти принять усилия для их освобождения.
Визит Папы Римского в Грузию
Папа Римский Франциск
Он добавил, что думает о "многочисленных погибших, беженцах, раненых, столь многих российских и украинских детях, которые стали сиротами", а у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети.
Многие невинные люди платят за "безумие всех сторон, потому что война – это безумие", заключил понтифик.
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