От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на Украине - 24.08.2022 Украина.ру
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От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на Украине
От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на Украине - 24.08.2022 Украина.ру
От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на Украине
США готовятся применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Ядерная стратегия Вашингтона это предусматривает. Суть этого документа проста: где хочу, там и бью. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-24T10:45
2022-08-24T10:45
новости
сша
украина
польша
мариуполь
россия
нато
ядерное оружие
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Эксперт уточнил, что ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время в любом месте на основании 14 конкретных положений, документ был принят еще при Дональде Трампе, а Джо Байден ее не отменил или не модифицировал, в отличие от остальных американских президентов.Специалист также отметил, что на территории пяти натовских неядерных государств (Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия и азиатская часть Турции) расположено американское тактическое ядерное оружие, которое при определенных обстоятельствах может выполнять роль стратегического наступательного ядерного вооружения, когда ядерные бомбы (неважно какой мощности) будут погружены на стратегические ядерные бомбардировщики США.По его словам, европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться. Они летали над Украиной еще задолго до нашей спецоперации. Они летали от Польши до Мариуполя и барражировали там. Их сопровождали и охраняли украинцы.Если США обвиняют Россию в том, что она якобы готова применить тактическое ядерное оружие на Украине, то это делается для того, чтобы отвести от себя подозрение. Это тоже нехороший признак, добавил он.Это нерадужная картина. Но ее надо видеть. И порох держать сухим. Надо внимательно следить за всеми перемещениями, заключил собеседник издания.
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новости, сша, украина, польша, мариуполь, россия, нато, ядерное оружие
Новости, США, Украина, Польша, Мариуполь, Россия, НАТО, Ядерное оружие

От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на Украине

10:45 24.08.2022
 
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Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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США готовятся применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Ядерная стратегия Вашингтона это предусматривает. Суть этого документа проста: где хочу, там и бью. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время в любом месте на основании 14 конкретных положений, документ был принят еще при Дональде Трампе, а Джо Байден ее не отменил или не модифицировал, в отличие от остальных американских президентов.
Специалист также отметил, что на территории пяти натовских неядерных государств (Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия и азиатская часть Турции) расположено американское тактическое ядерное оружие, которое при определенных обстоятельствах может выполнять роль стратегического наступательного ядерного вооружения, когда ядерные бомбы (неважно какой мощности) будут погружены на стратегические ядерные бомбардировщики США.
По его словам, европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться. Они летали над Украиной еще задолго до нашей спецоперации. Они летали от Польши до Мариуполя и барражировали там. Их сопровождали и охраняли украинцы.
"Я уже не говорю про попытки Украину сделать ядерным государством. Американцы тайно поставляли ей оружейный плутоний уже после того, как оно свое стратегическое и тактическое оружие в середине 1990х на нашу территорию вывезла. У них есть средства доставки, и авиационные, и ракетные", - подчеркнул Козин.
Если США обвиняют Россию в том, что она якобы готова применить тактическое ядерное оружие на Украине, то это делается для того, чтобы отвести от себя подозрение. Это тоже нехороший признак, добавил он.
Это нерадужная картина. Но ее надо видеть. И порох держать сухим. Надо внимательно следить за всеми перемещениями, заключил собеседник издания.
 
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