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Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами
Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами - 24.08.2022 Украина.ру
Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Горловке, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град". Об этом сообщает 24 августа представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале
2022-08-24T10:18
2022-08-24T10:18
2022-08-24T10:18
днр
обстрелы
горловка
донецк
всу
новости
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Ранее, утром же 24 августа, украинские войска обстреляли Горловку из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, сегодня, 24 августа, артиллерийский удар вновь был нанесен по Донецку.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, обстрелы, горловка, донецк, всу, новости
ДНР, обстрелы, Горловка, Донецк, ВСУ, Новости
Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Горловке, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град". Об этом сообщает 24 августа представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале
Ранее, утром же 24 августа, украинские войска обстреляли Горловку из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"
Кроме того, сегодня, 24 августа, артиллерийский удар вновь был нанесен по Донецку.