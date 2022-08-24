https://ukraina.ru/20220824/1038033076.html

Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами

Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами - 24.08.2022 Украина.ру

Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Горловке, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град". Об этом сообщает 24 августа представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале

2022-08-24T10:18

2022-08-24T10:18

2022-08-24T10:18

днр

обстрелы

горловка

донецк

всу

новости

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Ранее, утром же 24 августа, украинские войска обстреляли Горловку из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, сегодня, 24 августа, артиллерийский удар вновь был нанесен по Донецку.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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днр, обстрелы, горловка, донецк, всу, новости