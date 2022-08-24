Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни - 24.08.2022 Украина.ру
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Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни
Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни - 24.08.2022 Украина.ру
Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Обращение опубликовала 24 августа пресс-служба главы государства
2022-08-24T09:47
2022-08-24T09:47
новости
лукашенко
украина
день независимости
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Сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент добрососедских отношений между белорусами и украинцами, заявил Лукашенко.Президент Белоруссии также пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
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новости, лукашенко, украина, день независимости
Новости, Лукашенко, Украина, День независимости

Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни

09:47 24.08.2022
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Обращение опубликовала 24 августа пресс-служба главы государства
Сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент добрососедских отношений между белорусами и украинцами, заявил Лукашенко.
"Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии также пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
П/к президента Белоруссии А. Лукашенко
19 августа, 15:27
Белоруссия не станет нападать на Украину – ЛукашенкоВласти Белоруссии не планируют "никакого нападения" на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 19 августа передает агентство БелТа
 
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