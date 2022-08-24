https://ukraina.ru/20220824/1038029304.html
Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни
Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни - 24.08.2022 Украина.ру
Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Обращение опубликовала 24 августа пресс-служба главы государства
2022-08-24T09:47
2022-08-24T09:47
2022-08-24T09:47
новости
лукашенко
украина
день независимости
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Сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент добрососедских отношений между белорусами и украинцами, заявил Лукашенко.Президент Белоруссии также пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
https://ukraina.ru/20220819/1037876887.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, украина, день независимости
Новости, Лукашенко, Украина, День независимости
Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Обращение опубликовала 24 августа пресс-служба главы государства