https://ukraina.ru/20220824/1038027804.html

Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники

Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники - 24.08.2022 Украина.ру

Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники

Из-за массированных обстрелов со стороны российской артиллерии украинские военные стремятся покинуть линию фронта любой ценой. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в ВСУ

2022-08-24T10:00

2022-08-24T10:00

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По словам собеседников издания в ВСУ, массированные артобстрелы оказывают деморализующее воздействие на солдат. Бойцы ВСУ в разговорах с журналистами отмечают, что сразу же после этого российские войска занимают оставленные позиции. В материале также отмечается, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Среди украинских военных эти части считаются ненадежными, поскольку они комплектовались из тех, кто рассчитывал проходить службу в тылу. По словам источников «Страны», командование ВСУ осознает проблему: чтобы повысить стойкость подразделений, подразделения теробороны пытаются «разбавлять» опытными военными.

https://ukraina.ru/20220824/1038007811.html

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потери всу, всу, украина, новости, спецоперация