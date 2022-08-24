Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники - 24.08.2022 Украина.ру
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Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники
Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники - 24.08.2022 Украина.ру
Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники
Из-за массированных обстрелов со стороны российской артиллерии украинские военные стремятся покинуть линию фронта любой ценой. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в ВСУ
2022-08-24T10:00
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По словам собеседников издания в ВСУ, массированные артобстрелы оказывают деморализующее воздействие на солдат. Бойцы ВСУ в разговорах с журналистами отмечают, что сразу же после этого российские войска занимают оставленные позиции. В материале также отмечается, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Среди украинских военных эти части считаются ненадежными, поскольку они комплектовались из тех, кто рассчитывал проходить службу в тылу. По словам источников «Страны», командование ВСУ осознает проблему: чтобы повысить стойкость подразделений, подразделения теробороны пытаются «разбавлять» опытными военными.
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потери всу, всу, украина, новости, спецоперация
потери ВСУ, ВСУ, Украина, Новости, Спецоперация

Боец ВСУ: Иногда у нас бывают целые эпидемии паники

10:00 24.08.2022 (обновлено: 11:23 24.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Из-за массированных обстрелов со стороны российской артиллерии украинские военные стремятся покинуть линию фронта любой ценой. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в ВСУ
По словам собеседников издания в ВСУ, массированные артобстрелы оказывают деморализующее воздействие на солдат.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения и оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами».

Собеседник издания
Бойцы ВСУ в разговорах с журналистами отмечают, что сразу же после этого российские войска занимают оставленные позиции.
В материале также отмечается, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Среди украинских военных эти части считаются ненадежными, поскольку они комплектовались из тех, кто рассчитывал проходить службу в тылу.
По словам источников «Страны», командование ВСУ осознает проблему: чтобы повысить стойкость подразделений, подразделения теробороны пытаются «разбавлять» опытными военными.
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потери ВСУВСУУкраинаНовостиСпецоперация
 
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