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Глава МИД Великобритании: Я готова нажать на ядерную кнопку
Глава МИД Великобритании: Я готова нажать на ядерную кнопку - 24.08.2022 Украина.ру
Глава МИД Великобритании: Я готова нажать на ядерную кнопку
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, претендующая на кресло премьер- министра, заявила 23 августа, что в случае необходимости была бы готова "нажать на кнопку".
2022-08-24T09:26
2022-08-24T09:26
2022-08-24T09:26
новости
трасс (лиз трасс)
великобритания
ядерная война
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По словам Лиз Трасс, для нее не составило бы проблем принять такое решение - она считает это "важной обязанностью". Заявление было сделано Трасс в ходе выборных выступлений в Бирмингеме. Трансляция велась на Youtube-канале Times Radio.Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подал в отставку. В настоящий момент правящая Консервативная партия выбирает лидера, который и займет пост главы правительства. Претендентов осталось двое - это глава МИД Лиз Трасс и экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, трасс (лиз трасс), великобритания, ядерная война, украина
Новости, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания, ядерная война, Украина
Глава МИД Великобритании: Я готова нажать на ядерную кнопку
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, претендующая на кресло премьер- министра, заявила 23 августа, что в случае необходимости была бы готова "нажать на кнопку".
По словам Лиз Трасс, для нее не составило бы проблем принять такое решение - она считает это "важной обязанностью".
Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это.
Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании
Заявление было сделано Трасс в ходе выборных выступлений в Бирмингеме. Трансляция велась на Youtube-канале Times Radio.
Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подал в отставку. В настоящий момент правящая Консервативная партия выбирает лидера, который и займет пост главы правительства.
Претендентов осталось двое - это глава МИД Лиз Трасс и экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак.