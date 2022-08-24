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Глава МИД Великобритании: Я готова нажать на ядерную кнопку

Глава МИД Великобритании: Я готова нажать на ядерную кнопку - 24.08.2022 Украина.ру

Глава МИД Великобритании: Я готова нажать на ядерную кнопку

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, претендующая на кресло премьер- министра, заявила 23 августа, что в случае необходимости была бы готова "нажать на кнопку".

2022-08-24T09:26

2022-08-24T09:26

2022-08-24T09:26

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По словам Лиз Трасс, для нее не составило бы проблем принять такое решение - она считает это "важной обязанностью". Заявление было сделано Трасс в ходе выборных выступлений в Бирмингеме. Трансляция велась на Youtube-канале Times Radio.Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подал в отставку. В настоящий момент правящая Консервативная партия выбирает лидера, который и займет пост главы правительства. Претендентов осталось двое - это глава МИД Лиз Трасс и экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак.

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новости, трасс (лиз трасс), великобритания, ядерная война, украина