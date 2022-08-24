https://ukraina.ru/20220824/1038026501.html
Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия
Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия - 24.08.2022 Украина.ру
Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия
Крупнейший пакет военной помощи США для Украины на $3 млрд рассчитан на оборудование, которое находится на стадии разработки, его передача может занять несколько месяцев или лет, сообщил канал NBC News
2022-08-24T08:53
2022-08-24T08:53
2022-08-24T08:53
сша
украина
оружие
новости
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Ранее издания Politico сообщало, что США поставляют Украине намного больше военной помощи, чем заявлено официально.
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, оружие, новости
США, Украина, оружие, Новости
Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия
Крупнейший пакет военной помощи США для Украины на $3 млрд рассчитан на оборудование, которое находится на стадии разработки, его передача может занять несколько месяцев или лет, сообщил канал NBC News
"Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники", - передает телеканал.
Ранее издания Politico сообщало, что США поставляют Украине намного больше военной помощи, чем заявлено официально.