Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия - 24.08.2022 Украина.ру
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Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия
Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия - 24.08.2022 Украина.ру
Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия
Крупнейший пакет военной помощи США для Украины на $3 млрд рассчитан на оборудование, которое находится на стадии разработки, его передача может занять несколько месяцев или лет, сообщил канал NBC News
2022-08-24T08:53
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сша
украина
оружие
новости
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Ранее издания Politico сообщало, что США поставляют Украине намного больше военной помощи, чем заявлено официально.
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
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сша, украина, оружие, новости
США, Украина, оружие, Новости

Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия

08:53 24.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Крупнейший пакет военной помощи США для Украины на $3 млрд рассчитан на оборудование, которое находится на стадии разработки, его передача может занять несколько месяцев или лет, сообщил канал NBC News
"Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники", - передает телеканал.
Ранее издания Politico сообщало, что США поставляют Украине намного больше военной помощи, чем заявлено официально.
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