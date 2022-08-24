https://ukraina.ru/20220824/1038026501.html

Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия

Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия - 24.08.2022 Украина.ру

Канал NBC News рассказал, как США направят деньги для Украины на разработку нового оружия

Крупнейший пакет военной помощи США для Украины на $3 млрд рассчитан на оборудование, которое находится на стадии разработки, его передача может занять несколько месяцев или лет, сообщил канал NBC News

2022-08-24T08:53

2022-08-24T08:53

2022-08-24T08:53

сша

украина

оружие

новости

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Ранее издания Politico сообщало, что США поставляют Украине намного больше военной помощи, чем заявлено официально.

https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, оружие, новости