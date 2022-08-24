Эксперт Литовкин: Самое сложное - это противостоять диверсиям

Но вот, судя по тому, что два крупных теракта было в Новофедоровке и под Джанкоем – этого, к сожалению, пока не происходит. Думаю, мы теперь обратим внимание на эту ситуацию, будем более внимательны, более бдительны к этим вещам. И надо понимать, что бдительность здесь должна быть не только у специальных органов – ФСБ, контрразведки флотской и пр., бдительность должна быть у населения.

Виктор Литовкин Военный эксперт Военный эксперт