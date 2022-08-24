Эксперт Литовкин: Самое сложное - это противостоять диверсиям - 24.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Литовкин: Самое сложное - это противостоять диверсиям
Эксперт Литовкин: Самое сложное - это противостоять диверсиям - 24.08.2022 Украина.ру
Эксперт Литовкин: Самое сложное - это противостоять диверсиям
Основная проблема для Крыма - не ракеты, а диверсанты, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T07:10
2022-08-24T07:10
виктор литовкин
новости
диверсия
крым
спецоперация
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По мнению Литовкина, противостоять диверсионным и террористическим актам гораздо сложнее, чем ракетным ударам. Эксперт отметил, что для успешного противостояния нужно знать настроения людей, надо выявлять агентуру, надо внедряться в эту агентуру, чтобы получать информацию достаточно достоверную.Литовкин также подчеркнул, что в первую очередь повысить бдительность для противостояния терроризму должно общество.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723756.html
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виктор литовкин, новости, диверсия, крым, спецоперация
Виктор Литовкин, Новости, диверсия, Крым, Спецоперация

Эксперт Литовкин: Самое сложное - это противостоять диверсиям

07:10 24.08.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание в Крыму украинских диверсантов
Задержание в Крыму украинских диверсантов
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Основная проблема для Крыма - не ракеты, а диверсанты, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению Литовкина, противостоять диверсионным и террористическим актам гораздо сложнее, чем ракетным ударам. Эксперт отметил, что для успешного противостояния нужно знать настроения людей, надо выявлять агентуру, надо внедряться в эту агентуру, чтобы получать информацию достаточно достоверную.
Но вот, судя по тому, что два крупных теракта было в Новофедоровке и под Джанкоем – этого, к сожалению, пока не происходит. Думаю, мы теперь обратим внимание на эту ситуацию, будем более внимательны, более бдительны к этим вещам. И надо понимать, что бдительность здесь должна быть не только у специальных органов – ФСБ, контрразведки флотской и пр., бдительность должна быть у населения.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Литовкин также подчеркнул, что в первую очередь повысить бдительность для противостояния терроризму должно общество.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 13:02
Минобороны РФ признало диверсией события под ДжанкоемМинистерство обороны РФ назвало диверсией взрывы на военном складе в районе Джанкоя в Крыму. Соответствующее заявление ведомства было обнародовано 16 августа
 
Виктор ЛитовкинНовостидиверсияКрымСпецоперация
 
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