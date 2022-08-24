Эксперт Литовкин: Самое сложное - это противостоять диверсиям
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Основная проблема для Крыма - не ракеты, а диверсанты, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению Литовкина, противостоять диверсионным и террористическим актам гораздо сложнее, чем ракетным ударам. Эксперт отметил, что для успешного противостояния нужно знать настроения людей, надо выявлять агентуру, надо внедряться в эту агентуру, чтобы получать информацию достаточно достоверную.
Но вот, судя по тому, что два крупных теракта было в Новофедоровке и под Джанкоем – этого, к сожалению, пока не происходит. Думаю, мы теперь обратим внимание на эту ситуацию, будем более внимательны, более бдительны к этим вещам. И надо понимать, что бдительность здесь должна быть не только у специальных органов – ФСБ, контрразведки флотской и пр., бдительность должна быть у населения.
Литовкин также подчеркнул, что в первую очередь повысить бдительность для противостояния терроризму должно общество.
Полностью интервью можно прочитать здесь.