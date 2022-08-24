"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины - 24.08.2022 Украина.ру
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"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины - 24.08.2022 Украина.ру
"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
У армии Украины заканчивается мотивация, потому что все больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, поэтому скоро наступит перелом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-24T05:45
2022-08-24T05:45
новости
украина
переломы
алексей анпилогов
всу
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По его словам, украинская сторона разменивает свою мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск.По его мнению, Украине позволяет неплохо держать оборону – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления, городская застройка и погода.Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно будет ВСУ, добавил эксперт.Он подчеркнул, что зимой наступающая армия России при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, переломы, алексей анпилогов, всу
Новости, Украина, переломы, Алексей Анпилогов, ВСУ

"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины

05:45 24.08.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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У армии Украины заканчивается мотивация, потому что все больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, поэтому скоро наступит перелом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
По его словам, украинская сторона разменивает свою мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск.
У этой пехоты заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание. Так что перелом состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, Украине позволяет неплохо держать оборону – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления, городская застройка и погода.
Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно будет ВСУ, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что зимой наступающая армия России при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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