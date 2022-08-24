https://ukraina.ru/20220824/1037988601.html

"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины

"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины - 24.08.2022 Украина.ру

"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины

У армии Украины заканчивается мотивация, потому что все больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, поэтому скоро наступит перелом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-24T05:45

2022-08-24T05:45

2022-08-24T05:45

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По его словам, украинская сторона разменивает свою мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск.По его мнению, Украине позволяет неплохо держать оборону – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления, городская застройка и погода.Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно будет ВСУ, добавил эксперт.Он подчеркнул, что зимой наступающая армия России при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, переломы, алексей анпилогов, всу