https://ukraina.ru/20220824/1037988601.html
"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины - 24.08.2022 Украина.ру
"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
У армии Украины заканчивается мотивация, потому что все больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, поэтому скоро наступит перелом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-24T05:45
2022-08-24T05:45
2022-08-24T05:45
новости
украина
переломы
алексей анпилогов
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cce38840fcbd6fc88737f122b7796ce9.jpg
По его словам, украинская сторона разменивает свою мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск.По его мнению, Украине позволяет неплохо держать оборону – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления, городская застройка и погода.Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно будет ВСУ, добавил эксперт.Он подчеркнул, что зимой наступающая армия России при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec63ef01450b373157801ac853ebeb02.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, переломы, алексей анпилогов, всу
"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
У армии Украины заканчивается мотивация, потому что все больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, поэтому скоро наступит перелом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
По его словам, украинская сторона разменивает свою мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск.
У этой пехоты заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание. Так что перелом состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два.
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, Украине позволяет неплохо держать оборону – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления, городская застройка и погода.
Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно будет ВСУ, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что зимой наступающая армия России при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.