https://ukraina.ru/20220824/1037983482.html

Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине

Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине - 24.08.2022 Украина.ру

Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине

У России нет технических сложностей ударить по центрам принятия решений в Киеве, российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно достигают целей по всей территории Украины, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-24T04:30

2022-08-24T04:30

2022-08-24T04:30

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украина

россия

удары

алексей анпилогов

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Гибель российской журналистики Дарьи Дугиной вновь вызвала в российском обществе дискуссии о том, что необходимо наносить показательные удары по центрам принятия решений в Киеве.В то же время некоторые эксперты стали высказывать контраргументы, что этого делать нельзя, так как Россия гораздо уязвимее Украины в плане инфраструктуры.По его мнению, РФ может ударить по зданию СБУ или штаб-квартиру ГУР в Киеве, которые причастны к терактам в отношении РФ и освобожденных территорий.Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037970971.html

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новости, украина, россия, удары, алексей анпилогов