https://ukraina.ru/20220824/1037983482.html
Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине
Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине - 24.08.2022 Украина.ру
Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине
У России нет технических сложностей ударить по центрам принятия решений в Киеве, российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно достигают целей по всей территории Украины, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-24T04:30
2022-08-24T04:30
2022-08-24T04:30
новости
украина
россия
удары
алексей анпилогов
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Гибель российской журналистики Дарьи Дугиной вновь вызвала в российском обществе дискуссии о том, что необходимо наносить показательные удары по центрам принятия решений в Киеве.В то же время некоторые эксперты стали высказывать контраргументы, что этого делать нельзя, так как Россия гораздо уязвимее Украины в плане инфраструктуры.По его мнению, РФ может ударить по зданию СБУ или штаб-квартиру ГУР в Киеве, которые причастны к терактам в отношении РФ и освобожденных территорий.Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037970971.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, удары, алексей анпилогов
Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине
У России нет технических сложностей ударить по центрам принятия решений в Киеве, российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно достигают целей по всей территории Украины, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Гибель российской журналистики Дарьи Дугиной вновь вызвала в российском обществе дискуссии о том, что необходимо наносить показательные удары по центрам принятия решений в Киеве.
В то же время некоторые эксперты стали высказывать контраргументы, что этого делать нельзя, так как Россия гораздо уязвимее Украины в плане инфраструктуры.
У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно достигают целей по всей территории Украины и поражают достаточно защищенные цели.
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, РФ может ударить по зданию СБУ или штаб-квартиру ГУР в Киеве, которые причастны к терактам в отношении РФ и освобожденных территорий.
Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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