"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа - 24.08.2022 Украина.ру
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"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа - 24.08.2022 Украина.ру
"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
Соединенные Штаты развалят Европу, потому что им нужны рынки сбыта и ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
2022-08-24T05:15
2022-08-24T05:15
европа
россия
сша
новости
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы.По его словам, в Европе будут происходить волнения, потому что Россия перестанет экспортировать энергоресурсы и тогда она уже будет "замерзать-загибаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, россия, сша, новости
Европа, Россия, США, Новости

"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа

05:15 24.08.2022
 
© Фото : Freepik, master1305
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Freepik, master1305
Читать в
Соединенные Штаты развалят Европу, потому что им нужны рынки сбыта и ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы.
Они прекрасно понимают, что они должны развалить Европу, и они это в конечном итоге сделают. Потому что Америке нужны рынки сбыта, и нужны ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России.
Рафаэль Ордуханян
политолог-американист, доктор политических наук
По его словам, в Европе будут происходить волнения, потому что Россия перестанет экспортировать энергоресурсы и тогда она уже будет "замерзать-загибаться".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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