https://ukraina.ru/20220824/1037980475.html

"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа

"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа - 24.08.2022 Украина.ру

"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа

Соединенные Штаты развалят Европу, потому что им нужны рынки сбыта и ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру

2022-08-24T05:15

2022-08-24T05:15

2022-08-24T05:15

европа

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы.По его словам, в Европе будут происходить волнения, потому что Россия перестанет экспортировать энергоресурсы и тогда она уже будет "замерзать-загибаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, россия, сша, новости