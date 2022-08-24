https://ukraina.ru/20220824/1037980475.html
"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа - 24.08.2022 Украина.ру
"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
Соединенные Штаты развалят Европу, потому что им нужны рынки сбыта и ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
2022-08-24T05:15
2022-08-24T05:15
2022-08-24T05:15
европа
россия
сша
новости
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы.По его словам, в Европе будут происходить волнения, потому что Россия перестанет экспортировать энергоресурсы и тогда она уже будет "замерзать-загибаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, россия, сша, новости
Европа, Россия, США, Новости
"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
Соединенные Штаты развалят Европу, потому что им нужны рынки сбыта и ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы.
Они прекрасно понимают, что они должны развалить Европу, и они это в конечном итоге сделают. Потому что Америке нужны рынки сбыта, и нужны ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России.
Рафаэль Ордуханян
политолог-американист, доктор политических наук
По его словам, в Европе будут происходить волнения, потому что Россия перестанет экспортировать энергоресурсы и тогда она уже будет "замерзать-загибаться".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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