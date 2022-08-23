https://ukraina.ru/20220823/1037996769.html
Кому Украина продаст украденный российский газ и когда наступит точка невозврата - Дудчак
Кому Украина продаст украденный российский газ и когда наступит точка невозврата - Дудчак - 23.08.2022 Украина.ру
Кому Украина продаст украденный российский газ и когда наступит точка невозврата - Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о причинах рекордных цен на газ в Европе, а также... Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T14:52
2022-08-23T14:52
2022-08-23T15:30
видео
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о причинах рекордных цен на газ в Европе, а также прокомментировал намерение украинской власти воровать газ из России для перепродажи в ЕС и подвёл итоги полугода военной спецоперации России на Украине: 00:50 - Цена на газ в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров: что повлияло на газовые котировки?03:23 - Экономические итоги спустя полгода СВО и активных антироссийских санкций; 08:42 - Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал законным воровство газа у России и его перепродажу в Европу: кто пойдёт на такую сделку? 3:10 - Прогнозируется ли ослабление рубля осенью? Плохо это или хорошо?15:40 - Впервые за 20 лет доллар на российском рынке стоит дороже евро: чего ожидать от доллара? Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС. По его словам, Европе тогда придётся расплачиваться не только экономическими потерями, но и платить за то, что у них украдут.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о причинах рекордных цен на газ в Европе, а также прокомментировал намерение украинской власти воровать газ из России для перепродажи в ЕС и подвёл итоги полугода военной спецоперации России на Украине:
00:50 - Цена на газ в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров: что повлияло на газовые котировки?
03:23 - Экономические итоги спустя полгода СВО и активных антироссийских санкций;
08:42 - Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал законным воровство газа у России и его перепродажу в Европу: кто пойдёт на такую сделку?
3:10 - Прогнозируется ли ослабление рубля осенью? Плохо это или хорошо?
15:40 - Впервые за 20 лет доллар на российском рынке стоит дороже евро: чего ожидать от доллара?
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС. По его словам, Европе тогда придётся расплачиваться не только экономическими потерями, но и платить за то, что у них украдут.