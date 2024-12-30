https://ukraina.ru/20241230/1060068325.html

Изнанка реальности

Изнанка реальности - 30.12.2024 Украина.ру

Изнанка реальности

Хорошо жить с изнанки реальности. Там нет мерзких приземлённых интересов – одни идеалы. Там все читали правильные книги, смотрели правильные фильмы, поют правильные песни, стремятся исключительно к хорошему, ненавидят плохое и готовы отдать ближнему последнюю рубаху.

2024-12-30T07:06

2024-12-30T07:06

2024-12-30T07:06

ростислав ищенко

иисус христос

мнения

федор достоевский

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Стоит только с изнанки вернуться и нас встречают ненавистные интересы. Мы от них трижды отреклись, как Пётр от Христа, изгнали их из храма своей души, как Христос торговцев, заклеймили их позором. Но мы их в дверь, а они в окно.С изнанки реальности хорошо, туда можно путешествовать во сне, а обладающие достаточно богатым воображением могут позволить себе жить там в маниловских мечтах. Но каждый раз приходится возвращаться, ибо чтобы жить надо работать, чтобы жить хорошо, надо работать много и эффективно. Даже для того, чтобы отдать ближнему последнюю рубаху, её надо с кого-то снять, хотя бы с себя, а значит прежде необходимо эту рубаху заработать.Человечество стремится к идеалам, но движение (развитие) обеспечивают интересы. Живущий в реальном мире быстро понимает или познаёт на горьком опыте, что реализация своих интересов возможна только через учёт чужих интересов. Но, к сожалению, всё большее количество людей, приковывают себя к миру идеальному и отказываются возвращаться в реальность. Они гордятся тем, что живут высокими идеалами, пренебрегая презренными интересами.Некоторые их них доходят до абсолютного аскетизма и начинают представлять нешуточную опасность для любого общества. Эти люди считают, что если они смогли ради своих идеалов отречься от материальных благ, то и другие обязаны это сделать. Кто не хочет или не проявляет достаточно энтузиазма - враг или скрытый враг. Поскольку же идеалы превыше всего, врага, тормозящего реализацию идеалов, можно (даже нужно) убить.Лучше, наверное, нейтрализовать как-то по-другому, но он же убеждённый враг, ещё перевербует нейтрализующих и сорвёт строительство идеального мира. А нет человека – нет проблемы.Поскольку же идеалы у всех разные (даже у тех, у кого идеалы почти совпадают, всегда присутствует это коварное почти), количество врагов или недостаточно сознательных быстро достигает масштаба всего общества. Всех, конечно, не перебьёшь – некому будет строить идеальный мир – сами идеалисты обычно плохо управляются со строительством, у них хорошо получается только обличать, негодовать, звать вперёд, не определив направление и чертить виртуальные проекты воздушных замков, "надёжно" стоящих на песке в окружении карточных домиков.Но позволить обществу самому определять свою судьбу заложники идеалов не могут. Не доверяют они людям, неправильные у людей идеалы, без присмотра обязательно построят какую-нибудь искажённую версию светлого будущего. Надо общество максимально ограничить, поразить в правах, а для этого объявить свой идеал "научным подходом", "единственно верным учением", оппонентов же "уличить" в жадности, глупости, мракобесии и кровопийстве и любым способом заткнуть им рот, чтобы не смущали малых сих.На самом деле все юные политические учения рождаются с изнанки реальности, в мире идеалов. Затем "родители" выносят их в реальный мир и вместо ожидаемых восторгов, благодарности и преклонения получают массу язвительных замечаний, критики и обвинений. Возвышенная душа идеалиста (большинство из них почему-то называют себя материалистами) моментально осознаёт несовершенство этого мира и понимает, что его любой ценой необходимо срочно исправить, подогнать под свою идеальную концепцию.Ключевые слова здесь "любой ценой". Ведь недолог век человеческий, а кто же, кроме идеалиста сможет воплотить в жизнь его идеальные мечты и осчастливить наконец род людской? Ясное дело никто. Вот и приходится спешить, не считаясь с затратами и жертвами. Даже с врагами против друзей в союзы вступать приходится, но чего не сделаешь ради "всего человечества" и его "светлого будущего".Поселившиеся с изнанки реальности идеалисты не замечают, как превращают свою изнаночную идею в новую, альтернативную реальность, в реальность, чуждую реальному миру, призванную подменить его. О них говорится в Откровении Иоанна, как о поклонившихся зверю, сиречь Антихристу, признав последнего мессией. Ведь в альтернативной реальности, создаваемой идеалистами с изнанки нашей, Антихрист и есть мессия. Там всё, что у нас имеет знак минус, имеет знак плюс, и наоборот.Они истово верят в реальность изнанки и считают реальность изнанкой. Для них мы – еретики, если не хуже, поэтому особенно жестоко сторонники альтернативной реальности всегда расправляются со служителями культа и истинно верующими – их нельзя переубедить, их можно только убить. Вот они их и убивают, причём так, чтобы другим неповадно было бороться с альтернативной реальностью идеалистов.Их канонизированные вожди считают, что для победы все средства хороши и даже писали об этом в своих "научных" трудах, открыто утверждая, что если для победы изнанки надо вступить в союз с тьмой против света, значит такой союз не только оправдан, но благодетелен.Когда сталкиваются материя и антиматерия происходит аннигиляция, когда изнанка вползает в наш мир, втягиваемая и вталкиваемая в него сторонниками примата идеалов по отношению к интересам, наша реальность сталкивается со своей тотальной альтернативой и происходит аннигиляция, в ходе которой выделяется масса энергии в виде гражданской войны.Эта энергия влияет на общество как водка на организм. Водка очень калорийна, но эти калории называют бешенными, они не укрепляют организм, не дают ему силы, а сжигают его в мощном всплеске бесплодной энергии. Так и энергия, выделяемая в ходе столкновения нашей реальности со своей изнаночной альтернативой не укрепляет общество, не даёт ему стимул к развитию, а сжигает его, разлагает на элементарные частицы в безумном и бесплодном взрыве.Изнанка ненавидит реальность и стремится её уничтожить, поскольку копия всегда неполноценна по отношению к оригиналу. Изнанка же не копия, даже не тень, она сон реальности. Вне реальности изнанка существовать не может, поэтому все потуги изнаночных "идеологов" преобразовать реальность, загнав её в прокрустово ложе своих идеологических рамок, всегда рассыпались и всегда будут рассыпаться в прах. Все жертвы, которые они приносят ради "светлого будущего" напрасны.Человек – лишь часть реальности, а часть не может познать целое, частью которого является и переделать его. Человек, способный преобразовать (а значит прежде познать) реальность сам преобразуется из твари в творца, из сотворённого по образу и подобию в того, кто сам творит по своему образу и подобию. Но чтобы стать Богом, необходимо создать реальность, оставаясь вне её. В нашей же собственной реальности изнаночные деятели могут претендовать лишь на позицию князя мира сего, поскольку же она уже занята, то лишь на мелкого беса, блестяще описанного Достоевским.Идеи и идеалы хороши в нашей реальности лишь тогда, когда они ограничиваются интересами, интересы сдерживают их, не давая сорваться с цепи и начать крушить всё вокруг.Будучи сном реальности изнанка является её неотъемлемой частью. Мы не можем избавиться от неё, как она не может избавиться от нас. Попытка уничтожить изнанку приведёт к такому же взрыву, как попытка изнанки уничтожить реальность. К тому же в уничтожении изнанки нет никакой необходимости. Её надо лишь ограничить и контролировать, используя в мирных целях.Человечеству нужны идеи. Пусть их плодят идеологи-идеалисты изнанки. Вот только реализацию этих идей им доверять нельзя, ведь они пребывают во сне реальности, а сон разума известно, что рождает. Эти идеи должны проверяться на опасность для общества и, только будучи признаны безопасными и перспективными, реализовываться скучными реалистами, неустанно согласовывающими интересы, устраняющими противоречия и надзирающими за тем, чтобы адепты очередного "единственно верного учения" в прозелитическом раже не угробили человечество.

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2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

ростислав ищенко, иисус христос, мнения, федор достоевский