Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура - 30.12.2024 Украина.ру
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Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура
Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура - 30.12.2024 Украина.ру
Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура
Действующий президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи кончиной экс-президента Джимми Картера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома
2024-12-30T10:04
2024-12-30T10:04
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смерть
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политика
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Байден призвал жителей Штатов собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Президент США постановил приспустить на 30 дней все флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах.Белый дом уже начал подготовку к церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, она пройдет в Вашингтоне, сообщил Байден."Мы собираемся провести большую службу в Вашингтоне, округ Колумбия", - заявил действующий президент США в ходе обращения к нации.Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Картера."Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.39-й президент США Джимми Картер умер 29 декабря в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия в возрасте 100 лет, об этом сообщила газета Atlanta Journal-Constitution. Позже смерть Картера подтвердил основанный им фонд.Про другие аспекты международной политики — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
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новости, сша, вашингтон, украина, джо байден, дональд трамп, нато, смерть, президент сша, политика, траур
Новости, США, Вашингтон, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, смерть, президент США, политика, траур

Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура

10:04 30.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принял представителей "группы старейшин"
Президент РФ В.Путин принял представителей группы старейшин - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Действующий президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи кончиной экс-президента Джимми Картера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома

"Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в президентском указе.

Байден призвал жителей Штатов собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Президент США постановил приспустить на 30 дней все флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах.
Белый дом уже начал подготовку к церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, она пройдет в Вашингтоне, сообщил Байден.
"Мы собираемся провести большую службу в Вашингтоне, округ Колумбия", - заявил действующий президент США в ходе обращения к нации.
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Картера.
"Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
39-й президент США Джимми Картер умер 29 декабря в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия в возрасте 100 лет, об этом сообщила газета Atlanta Journal-Constitution. Позже смерть Картера подтвердил основанный им фонд.
Про другие аспекты международной политики — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
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Заголовок открываемого материала
10:04Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура
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