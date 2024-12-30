Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принял представителей "группы старейшин"
Действующий президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи кончиной экс-президента Джимми Картера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома
"Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в президентском указе.
Байден призвал жителей Штатов собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Президент США постановил приспустить на 30 дней все флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах.
Белый дом уже начал подготовку к церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, она пройдет в Вашингтоне, сообщил Байден.
"Мы собираемся провести большую службу в Вашингтоне, округ Колумбия", - заявил действующий президент США в ходе обращения к нации.
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Картера.
"Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
39-й президент США Джимми Картер умер 29 декабря в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия в возрасте 100 лет, об этом сообщила газета Atlanta Journal-Constitution. Позже смерть Картера подтвердил основанный им фонд.
Про другие аспекты международной политики — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
Вчера, 13:11АналитикаВойна с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявитьСитуация в российско-украинском конфликте изменилась за полтора года. И поэтому рассматривать то, что сейчас происходит на фронте и вокруг него, необходимо не с точки зрения того, как всё это было до 24 февраля 2022 года, а с учетом новых условий — и политических, и военных, и дипломатических