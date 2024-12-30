Умер 39-й президент США Джимми Картер. Байден объявил 9 января 2025 года днем траура

Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить

Ситуация в российско-украинском конфликте изменилась за полтора года. И поэтому рассматривать то, что сейчас происходит на фронте и вокруг него, необходимо не с точки зрения того, как всё это было до 24 февраля 2022 года, а с учетом новых условий — и политических, и военных, и дипломатических